Cilt bakım rutininizi gözden geçirin! İşte sivilce ve siyah noktayı bitiren doğal bakım

Makyaj yapmaktan bağımsız olarak, birçok kirletici ve yağ her gün cildimize nüfuz eder ve bu da onu günlük olarak temizlemeyi zorunlu kılar. Özellikle yatmadan önce yüz temizliği şarttır, çünkü gün boyu kir ve mikroplara erişimi olan bir yastıkta uyumak istemezsiniz. Basit bir cilt bakımı rejimi uygulayın ve yüzünüzü yıl boyunca genç tutun. Güzellik uzmanı Deepak Jain, kusursuz bir cilt için herkesin izlemesi gereken bir temizlik rutini paylaşıyor.

Yüzümüz, her gün temizlenmezse akne, koyu lekeler ve diğer ciltle ilgili sorunlara neden olabilecek çok fazla toz ve kirletici barındırma açık hale gelir. Bu nedenle, yüzünüzü iki yöntemle temizlemeyi ve temizlemeyi tercih edebilirsiniz; birincisi yüz temizleyici kullanmak, ikincisi ise cilt tipinize uygun yüz yıkama jelini kullanmak. Hem temizleme sütü hem de yüz yıkama, yüzü günün kir ve mikroplarından temiz tutmak için aynı görevi yerine getirirken, tek değişiklik, temizleme sütünün köpürmemesi ve yüz yıkama sırasında yüzünüzden silinmesi gerekmesidir.

TEMİZLEME SÜTÜ TAM OLARAK NEDİR?

Öncelikle yağlı cildi temizlemeye yardımcı olan kremsi bir solüsyon, temizleme sütü olarak bilinir. Makyajı silmek için geleneksel olarak kullanılan temizleme sütü, yüzünüzü düzenli olarak temizlemek için de kullanılabilir. Kremsi dokusu cildin kurumasını engeller; bunun yerine cildin lüks bir parlaklık kazanmasına yardımcı olur.

YAĞLI BİR YÜZ İÇİN EN İYİ TEMİZLEME SÜTÜ HANGİSİDİR?

Cildi nemlendirirken ve korurken aşırı sebum üretimini kontrol etmeye yardımcı olan temizleme sütü yağlı ciltler için en iyisidir.

Örneğin; hindistan cevizi yağı bazlı bir temizleme sütü böyle bir üründür. Cildinizin doğal nem dengesinin korunmasını sağlarken kirleri ve kirleri temizlerken yüz yüzeyinizi nazikçe temizler. Ayrıca Mavi Lotus, Yeşil Çay ve Aloe Vera özünün kombinasyonu doğal bir nemlendirici görevi görür. Aynı zamanda yüzünüzdeki tüm makyaj, kir ve kir izlerini temizlemeye yardımcı olurlar.

TONİK KULLANMANIN AMACI NEDİR?

Yüzünüzü temizledikten sonraki ikinci adım her zaman cildi toniklemek olmalıdır. Bir tonik, en küçük miktarlar dahil olmak üzere geride kalan tüm kir ve makyajın çıkarılmasını sağlar. Cildin ph dengesini geri kazanmasına yardımcı olur, böylece ciltteki sivilceleri ve sivilceleri azaltır. Ek olarak, yüz toneri kullanımı gözenekleri sıkılaştırmak için mükemmeldir. Daha önce tonikler alkol bazlıydı, ancak şimdi daha yumuşak ve belirli bir cilt tipine göre şekillendiriliyorlar.