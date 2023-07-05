Ciltteki sivilceleri silgi gibi siliyor! işte bebek gibi bir cilt için uygulamanız gereken tek doğal maske…

Bu maske, yeşil kilin cildi temizlemeye yardımcı olması, elma sirkesinin doğal bir tonik ve dengeleyici olması ve çay ağacı yağının da antiseptik özellikleriyle sivilceleri azaltmaya yardımcı olması nedeniyle sivilceye eğilimli ciltler için önerilmektedir. Ancak, herkesin cilt yapısı farklıdır, bu nedenle maskeyi uygulamadan önce bir alerji testi yapmanız önerilir.

SİVİLCE KARŞITI BALLI MASKE

Farklı bir seçenek isteyenler için bu tarif de bir o kadar etkilidir.

Malzemeler: