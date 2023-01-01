Dişleri 2 ton daha beyaz yapıyor! Sırrı ise bu 2 malzemede...

Ek olarak, karbonat ağzınızda bakterilerin büyümesini önleyen alkali bir ortam oluşturur. Bu, dişlerinizi bir gecede beyazlatacak bir çare değildir, ancak zamanla dişlerinizin görünümünde bir fark olduğunu görebilirsiniz. Bilim, sade karbonat ile fırçalamanın dişlerinizi beyazlatacağını henüz kanıtlamamıştır, ancak farklı çalışmalar, karbonat içeren diş macununun diş sağlığını iyileştirebileceğini ve beyazlatma etkisi olabileceğini göstermektedir.

Bir araştırma, karbonat içeren diş macunlarının plak, diş eti iltihabı ve kanamayı azaltmada karbonat içermeyen normal diş macunundan önemli ölçüde daha etkili olduğunu buldu. Ayrıca bir başka analiz, karbonat içeren diş macunlarının lekeleri çıkarmada ve dişleri beyazlatmada diğer diş macunu türlerine göre daha etkili olabileceği sonucuna varmıştır. Bu yöntemi kullanmak için 1 çay kaşığı (6 gram) karbonatı 2 çay kaşığı suyla (5 ml) karıştırın ve macunla dişlerinizi fırçalayın. Bunu haftada birkaç kez yapabilirsiniz.