Gut hastalığının temelini bu içecek atıyor! Metabolizmanın tüm dengesini altüst ediyor…

Uzmanlar, gut hastalığı riski taşıyan herkese "tatlandırılmış tahıllar, fırınlanmış yiyecekler ve çikolatalat gibi şekerle tatlandırılmış gıdaları sınırlaması veya bunlardan kaçınması" tavsiye ediyor.
Özellikle doğal olarak tatlı olan meyvelerin sularının tüketiminin sınırlandırılması öneriliyor. 2007 yılında Hypertension dergisinde yayınlanan bir çalışmanın bulguları, şekersiz meyve suları ve meyvenin gut insidansını artırdığını gösterdi.
Diğer yeni epidemiyolojik kanıtlar, şekersiz içeceklerin serum üratını artırdığını öne sürüyor ve bu da fruktoz (meyve şekeri) alımının ürat metabolizması üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu fikrini destekliyor.
Bazı araştırmalar, elma ve portakalların meyve sularının bu durumu daha da kötüleştirme riski barındırdığını göstermektedir. Bir çalışmada görüldüğü üzere, günde iki bardak veya daha fazla meyve suyu içen erkeklerin gut hastalığına yakalanma olasılığı, günde bir bardaktan az içenlere kıyasla neredeyse iki kat daha fazlaydı.
Washington University'de Tıp Profesörü olan Peter Simkin, bu sonuçların her iki meyvenin de diyetinizden çıkarılması gerektiği anlamına gelmediğini söyledi.
Profesör, muhtemelen en önemli olanın meyve alımı miktarını yönetmek olduğunu açıkladı. "Meyve suyu söz konusu olduğunda porsiyon boyutunuza dikkat etmek özellikle önemlidir."
Bunun nedeni, meyve suyunun gut riski taşıyan herkes için komplikasyonlara neden olabilecek daha konsantre miktarda fruktoz içermesidir.
KİMLER GUT RİSKİ ALTINDADIR?
Gut en çok 30 yaşın üzerindeki erkeklerde görülür, çünkü ürik asit düzeyleri kadınlara göre daha düşüktür. "Vücudun ürik asitlere parçaladığı pürin açısından zengin bir beslenme düzenine sahip olmak" da başka bir risk faktörüdür.
Aynı şekilde, bir kişi fazla kiloluysa veya menopoza girmişse yüksek risk altında olabilir.
Durum son derece acı verici ve zayıflatıcı olabilse de, semptomları hafifletmeye ve daha fazla saldırıyı önlemeye yardımcı olacak tedaviler mevcuttur.
GUT BELİRTİLERİ
Ürat kristalleri, bebeklerin yüksek düzeyde sahip olmaya eğilimli olduğu ürik asitten oluşan konsantre idrarın bir yan ürünüdür. Gut, bu ürik asit biriktiğinde ve eklemlerde kristaller oluşturduğunda ağrılı bir inflamatuar yanıtı tetiklediğinde ortaya çıkar.
Daha spesifik olarak, kıkırdakta kalsiyum birikmesinin olduğu yerde kristaller oluşur ve bu kristaller bir ekleme ulaştığında ağrılı bir gut olayı meydana gelir.
Sonuç ise, bir veya daha fazla eklemde, tipik olarak ayak başparmağında, çok sıcak ve hassas hissedilebilen ani bir ağrı krizi olarak ortaya çıkar. Uzmanlara göre, etkilenen eklem çevresinde şişlik de görülebilir ve buna dokunan hiçbir şeye dayanamayabilir.