Gut hastalığının temelini bu içecek atıyor! Metabolizmanın tüm dengesini altüst ediyor…

Daha spesifik olarak, kıkırdakta kalsiyum birikmesinin olduğu yerde kristaller oluşur ve bu kristaller bir ekleme ulaştığında ağrılı bir gut olayı meydana gelir.

Sonuç ise, bir veya daha fazla eklemde, tipik olarak ayak başparmağında, çok sıcak ve hassas hissedilebilen ani bir ağrı krizi olarak ortaya çıkar. Uzmanlara göre, etkilenen eklem çevresinde şişlik de görülebilir ve buna dokunan hiçbir şeye dayanamayabilir.