Bu yiyecek yedikçe mutluluk veriyor! Adeta doğal bir antidepresan…

Hindistan cevizinin iyi ruh hali gıdası olarak kabul edilmesinin bir başka nedeni de, 2017 yılında yapılan bir hayvan araştırmasının, hindistan cevizi sütünden elde edilen MCT'lerin kaygıyı azaltabileceğini bulmasıdır. Ancak insanlarda kaygı ve hindistan cevizi arasındaki bağlantıyı tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

KAHVE Dünyadaki 1 milyar kahve içen için kahve, her seferinde bir yudumla dünyayı daha mutlu bir yer haline getirdiğinden, artık kahve alımınızı (elbette ölçülü olarak) haklı gösterebilirsiniz. 2016 yılında yapılan bir meta-analiz , kahve tüketiminin depresyon riskinin azalmasıyla önemli ölçüde ilişkili olduğu sonucuna vardı. Başka bir çalışma, hem kafeinli hem de kafeinsiz kahvenin, plasebo içeceği içenlere kıyasla deneklerin ruh halini önemli ölçüde iyileştirdiği sonucuna vardı.