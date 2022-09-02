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Fondötene ihtiyaç bırakmıyor! Bu doğal maske tarifi mermer gibi bir cilt veriyor

Cildinizde istediğiniz bakımı yapabilmek için büyük kimyasal kremler deposuna ihtiyacınız olmayabilir. Hafif bir bakım için doğal ürünlerin de faydalarından yararlanabilirsiniz. Özellikle cilt tonu eşitlemek için ihtiyacınız olan şey sadece birkaç tarif…

Giriş Tarihi: 02.09.2022 09:19
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Fondötene ihtiyaç bırakmıyor! Bu doğal maske tarifi mermer gibi bir cilt veriyor

Cilt tonunuzu eşitlemek için deneyeceğiniz birkaç tarif, hiç beklemediğiniz kadar büyük bir etkiye sahip olabilir. Evinizdeki birkaç basit malzeme ile bu süreçte en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. Fakat tüm bu işlemleri uygulamadan önce, olası alerjik reaksiyon gibi etkilere karşı mutlaka dermatologlara başvurmanız önemlidir. İşte o tarifler…

PATATESLİ YÜZ BAKIMI

Malzemeler:

  • Patates
  • Su

Yapılışı:

  • Patatesleri 10 dakika suda bekletin.
  • İnce dilimler kesin.
  • Yüzünüzü bu patates dilimleriyle ovun.
  • Birkaç dakika bekledikten sonra durulayın.

BAL VE LİMON MASKESİ

Malzemeler:

  • Bal
  • Yulaf ezmesi
  • Limon suyu

Yapılışı:

  • 1 yemek kaşığı bal ve yarım yemek kaşığı yulaf ezmesini birkaç damla taze limon suyu ile macun kıvamına gelene kadar karıştırın.
  • Bu karışımı yüzünüzde yaklaşık 15 dakika bekletin ve ardından yüzünüzü yıkayın.
  • Hızlı sonuç almak için haftada 3 defaya kadar tekrarlayın.

ALOE VERA VE YUMURTALI YAŞLANMA KARŞITI MASKE

Malzemeler:

  • Aloe Vera (Jel)
  • Yumurta

Talimatlar:

  • Aloe vera bitkisinin jelini temiz bir kaba alın.
  • Aloe vera jeline yumurta beyazı ekleyin ve iyice karıştırın.
  • Düzgün temizlenmiş yüze uygulayın.
  • Kurumaya ve temizlemeye bırakın.
  • Genç bir cilt için bunu sık sık yapın.
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