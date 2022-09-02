Fondötene ihtiyaç bırakmıyor! Bu doğal maske tarifi mermer gibi bir cilt veriyor

Cilt tonunuzu eşitlemek için deneyeceğiniz birkaç tarif, hiç beklemediğiniz kadar büyük bir etkiye sahip olabilir. Evinizdeki birkaç basit malzeme ile bu süreçte en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. Fakat tüm bu işlemleri uygulamadan önce, olası alerjik reaksiyon gibi etkilere karşı mutlaka dermatologlara başvurmanız önemlidir. İşte o tarifler…