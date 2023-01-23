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Geçmeyen cilt lekelerinin ana sebebi! Sakın böyle uyumayın

Makyajla uyumak, hepimizin sıklıkla yaptığı hatalardan biri. Oldukça basit gördüğümüz bu alışkanlık erken yaşlanmadan, bitmek tükenmek bilinmeyen sivilcelere kadar birçok soruna neden oluyor. Güzellik Uzmanı Merve Akın, tüm bu risklere karşı uyarıda bulunudu. İşte cilt lekelerinin ardındaki makyaj gerçeği...

İHA
Giriş Tarihi: 23.01.2023 12:04
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Geçmeyen cilt lekelerinin ana sebebi! Sakın böyle uyumayın

Kadınların hemen hemen her gün yaptığı makyaj ile uyumanın cilde zarar verdiğini söyleyen güzellik uzmanı Merve Akın, temizlik yapılmadığı takdirde ciltte akne sivilce ve siyah noktaların arttığını ifade etti.


Cilt uzmanı ve eğitim direktörü Merve Akın, kadınların günlük hayatında rutini haline gelen makyajın cilde verdiği zararları anlattı. Özellikle Her gün dışarı çıkarken ya da işe giderken yapılan makyajın akşam eve döndüğünüzde temizlenmesi gerektiğini belirten Akın, "Makyajınızı silmeden uyuduğunuzda cildinizin nefes almasına engel olursunuz. Bunun sonucunda da gözenekleriniz tıkanır.

Cildinizde akne, sivilce ve siyah nokta gibi sıkıntılar meydana gelir. Cildinizin makyajdan dolayı hasar görmesini engellemek için makyajla uyumamanız gerekir. Makyajınızı derinlemesine temizledikten ve cildinizi nemlendirdikten sonra uyumanız önerilir. Bu nedenle sivilceler ve akneler cildinize zarar verecektir.

Onlardan kurtulmak için hemen sıkmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak sivilcelerinizi sıkmak cilt üzerinde daha çok yayılmasına sebep olur. Ayrıca ciltte lekelenmeler oluşabilir.

Sivilceleri sıkmak en kolay çözüm olarak görülse de çok yanlıştır. Bu sebeple cildinizde sivilce çıktığında asla onlara dokunmayın" dedi.

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