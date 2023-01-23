Geçmeyen cilt lekelerinin ana sebebi! Sakın böyle uyumayın

Makyajla uyumak, hepimizin sıklıkla yaptığı hatalardan biri. Oldukça basit gördüğümüz bu alışkanlık erken yaşlanmadan, bitmek tükenmek bilinmeyen sivilcelere kadar birçok soruna neden oluyor. Güzellik Uzmanı Merve Akın, tüm bu risklere karşı uyarıda bulunudu. İşte cilt lekelerinin ardındaki makyaj gerçeği...

İHA Giriş Tarihi: 23.01.2023 12:04 PAYLAŞ ABONE OL

Kadınların hemen hemen her gün yaptığı makyaj ile uyumanın cilde zarar verdiğini söyleyen güzellik uzmanı Merve Akın, temizlik yapılmadığı takdirde ciltte akne sivilce ve siyah noktaların arttığını ifade etti.



Cilt uzmanı ve eğitim direktörü Merve Akın, kadınların günlük hayatında rutini haline gelen makyajın cilde verdiği zararları anlattı. Özellikle Her gün dışarı çıkarken ya da işe giderken yapılan makyajın akşam eve döndüğünüzde temizlenmesi gerektiğini belirten Akın, "Makyajınızı silmeden uyuduğunuzda cildinizin nefes almasına engel olursunuz. Bunun sonucunda da gözenekleriniz tıkanır.