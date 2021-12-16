Genç görünmenizi sağlayacak: Kolajen içeren 13 süper besin

Kolajen, cildinizin yanı sıra tüm bedeniniz için büyük bir besin kaynağı. Geçen süre içerisinde azalan kolajen üretimi, yaşlanmanın da en önemli sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor. Beslenme sistemi ise cildinizin genç görünümünde en büyük role sahip. Kötü beslenme, bu nedenle yaşlandıkça ortaya çıkan kırışıklık görünümünün de ana sebeplerinden biri haline geliyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:12

Uzman diyetisyen Carrie Gabriel, "Kemik suyu gibi yiyecekler, vücudunuzun hemen kullanabileceği, biyolojik olarak kullanılabilir bir kolajen formu içerdiğinden, onu takviyelerden tartışmasız üstün kılıyor" diyor. Kolajen üretimini artıran yiyecekler yemek, cilt hedefleriniz için ihtiyaç duyduğunuz yapı taşlarını (amino asitler) oluşturmanıza da yardımcı olabilir. Uzman diyetisyen ve güzellik uzmanı Katey Davidson, "Kolajen sentezi için önemli olan üç amino asit vardır: prolin, lizin ve glisin" diyor. Peki bu kolajen tiplerini vücudunuza yeterli miktarda alabilmek için hangi besinleri tüketmelisiniz? İşte bu sorunun cevabı…

Kemik suyu Son araştırmalar kemik suyunun güvenilir bir kolajen kaynağı olmayabileceğini bulsa da, bu seçenek kulaktan kulağa açık ara en popüler olanıdır. Bunu evde yaparken, et suyunu lezzetli olması için baharatlarla bir araya getirebilirsiniz.. Davidson, "Kemik suyu kemiklerden ve bağ dokusundan yapıldığı için kalsiyum, magnezyum, fosfor, kolajen, glukozamin, kondroitin, amino asitler ve diğer birçok besin maddesi içerir. Ancak, diğer malzemelerle birlikte kullanılan kemiklerin kalitesi nedeniyle her kemik suyu farklıdır" diyor. Et suyunuzun kalitesini garanti etmek için, güvendiğiniz bir yerel kasaptan elde edilen kemiklerle kendiniz yapmayı deneyin.

Tavuk Pek çok kolajen takviyesinin tavuktan elde edilmesinin bir nedeni var. Herkesin sevdiği beyaz et, bol miktarda besin değeri içerir. Sahip olduğu dokular, tavuğu zengin bir kolajen kaynağı haline getirir. Birkaç çalışma, tavuk boynu ve kıkırdağının, artrit tedavisi için bir kolajen kaynağı olarak kullanılmasının oldukça etkili olduğu sonucuna vardı.

Balık ve kabuklu deniz ürünleri Diğer hayvanlar gibi balıklar ve kabuklu deniz ürünleri de kolajenden yapılmış kemiklere ve bağlara sahiptir. Bazı uzmanlar, deniz ürünlerinden elde edilen kolajenin en kolay emilenlerden biri olduğunu iddia etti. Ancak öğle yemeğindeki ton balıklı sandviç veya akşam yemeğindeki balığın kolajen alımınıza kesinlikle katkıda bulunsa da, balık "etinin" diğer, daha kısımlardan daha az kolajen içerdiğini unutmayın. Gabriel, "Balığın kafa, pul veya göz küresi gibi kolajen bakımından en yüksek olan kısımlarını tüketme eğiliminde değiliz" diyor. Aslında balık derisi kolajen peptitleri için bir kaynak olarak kullanılıyor. Bu nedenle konu ne kadar balık tükettiğinizle ilgili değil, balığın hangi bölümlerini tükettiğiniz ile ilişkili olduğu sonucuna geliyor.

Yumurta akı Yumurtalar, diğer birçok hayvansal ürün gibi bağ dokuları içermese de, yumurta akları, büyük miktarlarda prolin içermesi sayesinde kolajen üretimi için gerekli amino asitleri sağlar.

Narenciye Pro-kollajen adlı, vücudun kolajenin öncüsü maddeyi üretmek için C vitaminine yoğun şekilde ihtiyaç duyulur. Bu nedenle yeterli miktarda C vitamini almak çok önemlidir. Muhtemelen bildiğiniz gibi, portakal, greyfurt, limon ve misket limonu gibi turunçgiller, bu besin yönünden oldukça zengindir.

Kırmızı Meyveler Narenciye, C vitamini içeriği için en popüler bilinen meyvelerden olsa da, kırmızı meyveler başka bir mükemmel kaynaktır. Çilekler aslında portakallardan daha fazla C vitamini sağlar. Ahududu, yaban mersini ve böğürtlen de oldukça yoğun bir içeriğe sahiptir. Davidson, "Ayrıca böğürtlenler cildi hasara karşı koruyan antioksidanlar açısından zengindir" diyerek bu meyvelerin tüketim düzeyinin artırılması gerektiğine de vurgu yapıyor.

Tropikal meyveler Mango, kivi, ananas ve guava gibi tropik meyveler C vitamini açısından zengin meyvelerin listesinde bir diğer önemli gruptur. Guava ayrıca, kolajen üretimi için başka bir yardımcı faktör olan az miktarda çinkoya sahiptir.

Sarımsak Sarımsak, tencere yemeklerinize ve makarnaya lezzetten fazlasını katabilir. Kolajen üretimini de artırabilen bu sebze, tüketimi konusunda tasarrufa gitmemeniz gereken önemli besinlerden biri. Gabriel'e göre, "Sarımsak, kolajenin parçalanmasını sentezlemeye ve önlemeye yardımcı olan bir eser mineral olan kükürt bakımından yüksektir." Bununla birlikte, ne kadar tükettiğinizin önemli olduğunu not etmek önemlidir. Kolajen faydalarından yararlanmak için muhtemelen çok fazlasına ihtiyacınız var. Ancak birçok faydasıyla birlikte, sarımsakları düzenli beslenmenizin bir parçası olarak kabul etmeye değer.

Yeşil Yapraklı Sebzeler Hepimiz yeşil yapraklı sebzelerin sağlıklı beslenmede kilit rol oynadığını biliyoruz. Görünüşe göre, estetik faydalar da sunabilirler. Ispanak, lahana, pazı ve diğer salata yeşillikleri, renklerini antioksidan özellikleriyle bilinen klorofilden alır.Gabriel, "Bazı araştırmalar, klorofil tüketmenin derideki kolajenin öncülünü artırdığını göstermiştir" diyor.

Baklagiller Fasulye, genellikle kolajen sentezi için gerekli olan amino asitleri içeren yüksek proteinli bir besindir. Ayrıca birçoğu, kolajen üretimi için gerekli olan bir diğer besin maddesi olan bakır açısından zengindir.

Kaju fıstığı Bir dahaki sefere atıştırmak için kuruyemiş seçimi yaparken bunu seçimi kajudan yana kullanabilirsiniz. Bu kuruyemiş, vücudun kolajen oluşturma yeteneğini artıran çinko ve bakırı yoğun miktarda içerir.

Domates Bir başka gizli C vitamini kaynağı olan bir orta boy domates , kolajen için gerekli kaynağın neredeyse yüzde 30'unu sağlayabilir. Domatesler ayrıca büyük miktarda likopen içerir, bu da güçlü bir cilt desteği için gerekli antioksidanı sağlayarak genç ve güzel kalmanızın önemli bir sırrı haline geliyor.