Göz makyajındaki bu hatalar size 10 yaş katıyor! Makyaj uzmanları ’asla yapmayın’ diyor…

Makyaj sizin birkaç farklı şekilde yaşlı gözükmenize neden olabilir, bunların çoğu tek bir özellikten, yani gözlerden kaynaklanır. Gözler vücudumuzun güçlü, dönüştürücü bir parçasıdır, ancak gözlerle ilgili birkaç makyaj hatası yaşlı bir görünüme neden olabilir. Bu yaygın göz makyajı hatalarından herhangi birini yapmak sizi olduğunuzdan 10 yaşlı gösterebilir. İşte o hatalar…
ÇOK FAZLA GÖZ KALEMİ SÜRMEK
Makyaj yapmaya ilk başladığınızda fazla göz kalemi sürmek istediğiniz görünüme kavuşmanızı sağlayabilir ancak ilerleyen yaşla birlikte tam tersi bir etki yaratabilir. Mümkün olduğunca ince bir kalem sürmek, yüz makyajınızı tamamlayacak ve daha genç bir görünüme kavuşmanızı sağlayacaktır.
Eyeliner sürmeyi düşünüyorsanız dikkatli olun ve en kalın kısmının dış köşeler olduğundan emin olun. Ayrıca eyelinersız bir görünüm de deneyebilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı ve kolay bir makyaj yapabilir ve anında gözlerinize gençlik katabilirsiniz. Eyeliner olmadan gözlerinizin yüzünüzde kaybolduğunu hissediyorsanız, ince bir şekilde sürmeyi deneyin - bu, onları çok sert olmadan belirginleştirmenize yardımcı olacaktır. Üst kirpik çizgisi boyunca ince bir çizgi çizmek için sıvı eyeliner da kullanabilirsiniz.
KOYU RENKLİ GÖZ KALEMİ KULLANMAK
Daha yaşlı görünmenizin bir başka suçlusu da çok koyu renkli göz kalemi kullanmaktır. Siyah göz kaleminin en ideali olduğun düşünsek de bu, her zaman doğru değildir. Bazı makyajlar siyah göz kalemi gerektirmez ve hatta istemeden yaşlandırabilir. Bir dahaki sefere göz makyajı yaparken kullandığınız far renginde bir göz kalemi tercih edebilir, mutlaka koyu renk kullanmak istiyorsanız gri, kahverengi ve lacivertten yardım alabilirsiniz.
KAŞLARI FAZLA BELİRGİNLEŞTİRME
Son zamanlarda makyaj artistleri kaşların görünüm üzerinde ne kadar etkili olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle çoğu kişi makyaj yapmasa bile sadece kaşlarını şekillendiriyor ve bu onlara daha genç bir görünüm kazandırıyor. Ancak tam tersi bir durumda kaşlarınız sizi daha yaşlı da gösterebilir. Kaşlarınızı belirginleştirmek isterken çok koyu tonlar kullanmamaya ve keskin hatlar oluşturmamaya dikkat edin.
Kaşınıza yeni bir şekil vermek yerine, var olanı şablon olarak kullanın. Doğal şeklinizi kullanmanız hem daha genç görünmenize yardımcı olacak hem de uygulaması daha kolay olacaktır.
ÇOK FAZLA KAPATICI SÜRMEK
Kapatıcı uygulamakta uzmanlaşmak zor olabilir. İyi bir sonuç için doğru renk tonu kadar doğru miktarda kapatıcı uygulamak ve makyaja tam olarak karışmasını sağlamak da önemlidir. Kapatıcıyı sadece biraz fazla uygulamak bile sizi yaşlı gösterebilir. Kapatıcı, göz altı alanını aydınlatan ve fondöteninizin kapatamadığı kusurları kapatan son bir dokunuş olmalıdır. Çok fazla uygulandığında, kapatıcı ağır görünür ve gün boyunca kırışıklıklara dolar ve yaşlı bir görünüme yol açar.
Çok fazla kapatıcı kullanmaktan kaçınmak için hafif bir katman uygulayın ve daha fazlasını eklemeden önce iyice yedirin. Özellikle tam kapatıcı bir ürün kullanıyorsanız majyanıza tamamen karıştığından emin olmanız önemlidir. Bunun dışında kapatıcı uygularken bir fırça veya süngerden de yardım alabilirsiniz. Son bir seçenek, kapatıcı kullanmaktan tamamen kaçınmaktır. Kapatıcı yerine göz altı aydınlatıcı kullanmayı deneyin. Yine koyu halkaları kapatacak ama kapatıcıdan daha doğal görünecektir.
YANLIŞ RENK KAPATICI KULLANMAK
Doğru miktarda kapatıcı uygulamak önemlidir, ancak doğru rengi uygulamak da önemlidir. Kapatıcının yanlış tonu yüzünüzü matlaştırabilir ve donuk bir yüz, parlak bir ciltten daha yaşlı bir görüntü verir.
Kapatıcı da tıpkı fondöten gibi alt tonlarınıza göre seçilmelidir. Eşleşen bir fondöteniniz varsa, alt tonlarının yazıp yazmadığını görmek için ürün açıklamasını okuyun. Varsa, hangi kapatıcıyı seçtiğinize rehberlik etmek için bunu kullanın. Olmazsa, doğal, sıcak veya soğuk alt tonlara sahip olup olmadığınızı belirlemek için bileğinizdeki damarlara bakın ve kapatıcı seçiminizi yönlendirmek için bunu kullanın. Alt tonlarınızın ötesinde, kapatıcınız fondöteninizden bir veya iki ton daha açık olmalıdır. Fondöteniniz ile aynı tonda bir ton kullanıyorsanız göz altlarınızı olması gerektiği gibi aydınlatmayacak ve sizi yaşlı gösterecektir