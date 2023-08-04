Göz makyajındaki bu hatalar size 10 yaş katıyor! Makyaj uzmanları ’asla yapmayın’ diyor…

Kapatıcı da tıpkı fondöten gibi alt tonlarınıza göre seçilmelidir. Eşleşen bir fondöteniniz varsa, alt tonlarının yazıp yazmadığını görmek için ürün açıklamasını okuyun. Varsa, hangi kapatıcıyı seçtiğinize rehberlik etmek için bunu kullanın. Olmazsa, doğal, sıcak veya soğuk alt tonlara sahip olup olmadığınızı belirlemek için bileğinizdeki damarlara bakın ve kapatıcı seçiminizi yönlendirmek için bunu kullanın. Alt tonlarınızın ötesinde, kapatıcınız fondöteninizden bir veya iki ton daha açık olmalıdır. Fondöteniniz ile aynı tonda bir ton kullanıyorsanız göz altlarınızı olması gerektiği gibi aydınlatmayacak ve sizi yaşlı gösterecektir