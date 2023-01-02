Kepeklerden eser bırakmıyor! 5 dakika masaj yapmanız yetiyor…

Saçta oluşan kepeklenme oldukça can sıkıcı durumlardan biri oluyor. Kullandığınız tüm güzellik ürünlerine rağmen hala bu kepeklenmeler geçmiyorsa bu yöntemleri uygulayın! Evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz bu tarifler saçlarınızdaki kepeklerden kurtulmanızı sağlayacak. İşte detayları…

Giriş Tarihi: 02.01.2023 14:46 PAYLAŞ ABONE OL

New York Dermatology Group'tan Dr. Jessica Weiser, kendini beyaz pullar olarak sunan kepeğin seboreik dermatitin hafif ve yaygın bir şekli olduğunu açıklıyor. Kulakların arkasına, kaşlara ve hatta yüzün etrafında bile kepek oluşumu ortaya çıkabilir.



YOĞURT İLE MASAJ YAPIN Kepeklerden kurtulmak için evde uygulayacağınız pratik ve doğal bir yöntem arıyorsanız yoğurt ile kepeklerden hızlıca kurtulabilirsiniz. Saçınızı yıkayın ve durulayın sonra yoğurt ile saç derinize yoğurdu güzelce sürün ardaın 10-15 dakika kadar bekletin. Sonra güzelce durulayın. Düzenli olarak yaptığınızda kepeklerin azaldığını göreceksiniz.