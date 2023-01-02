Kepeklerden eser bırakmıyor! 5 dakika masaj yapmanız yetiyor…

New York Dermatology Group'tan Dr. Jessica Weiser, kendini beyaz pullar olarak sunan kepeğin seboreik dermatitin hafif ve yaygın bir şekli olduğunu açıklıyor. Kulakların arkasına, kaşlara ve hatta yüzün etrafında bile kepek oluşumu ortaya çıkabilir.
YOĞURT İLE MASAJ YAPIN
Kepeklerden kurtulmak için evde uygulayacağınız pratik ve doğal bir yöntem arıyorsanız yoğurt ile kepeklerden hızlıca kurtulabilirsiniz. Saçınızı yıkayın ve durulayın sonra yoğurt ile saç derinize yoğurdu güzelce sürün ardaın 10-15 dakika kadar bekletin. Sonra güzelce durulayın. Düzenli olarak yaptığınızda kepeklerin azaldığını göreceksiniz.
ÇAY AĞACI YAĞI EKLEYİN
Nadir görülen kepek nöbetleri için Dr. Gabriel'in başka bir ev ilacı var. Şampuanınıza birkaç damla çay ağacı yağı eklemeyi deneyebilirsiniz. "Çay ağacı yağı, kepek şiddetini azaltmaya yardımcı olabilecek anti-mikrobiyal ve anti-inflamatuar özellikler içerir.
ELMA SİRKESİ KULLANIN
Elma sirkesi, ciltteki maya seviyelerini düşürmek, iltihaplanmayı yatıştırmak gibi anti-mikrobiyal ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Hafif bir kepeklenmeniz varsa, Dr. Gabriel yarım bardak elma sirkesini bir buçuk bardak soğuk suyla karıştırmanızı öneriyor. Karışımı şampuanlamadan sonra saça dökün ve güzelce durulayın.
SARIMSAK KÜRÜ
Sarımsak, mantar önleyici doğal bir ürün olarak son derece faydalıdır. Çiğ veya ezilmiş sarımsağın faydaları (tıbbi durumları tedavi etmek için pişmiş sarımsaktan kaçının) yüzyıllardır insanlar tarafından kullanılmıştır. Bir veya iki diş sarımsağı ezin ve suyla karıştırın. Sonra saç derinize güzelce uygulayın ve durulayın.
ALOE VERA
Aloe vera mantar önleyici ve bakteri önleyici özelliklere sahiptir. Bu bitki tahriş olmuş bir kafa derisini sakinleştirir ve iltihaptan kurtarır. Düzenli uyguladığınızda saç derinizin iyileştiğini ve kepeklenmelerin ortadan kaybolduğunu göreceksiniz.