Kırışıklıkların asıl nedeni yapılan bu hata! Geceleri uyurken...

Cilt en fazla soğuk havalarda olumsuz yönde etkilenir.Soğuk havalarda iyi bir bakım yapılmazsa cilt kurur, matlaşır ve donuk bir görünüme sahip olur.Ayrıca cilt konusunda bazı noktalara dikkat etmek önemlidir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Celal Alioğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Meyve,Sebze ve Balığı Sofranızdan Eksik Etmeyin

Yumurta,domates,havuç,ıspanak,fındık,yaban mersini,avokado,ceviz,brokoli,bezelye,fasulye gibi...besinler cilt sağlığı ve güzelliği için faydalıdırlar.Ayrıca genel sağlık açısından da faydalı olan omega 3 yağ asitlerine sahip balıkların (somon,uskumru gibi...) tüketimi cilt için önemlidir.Çünkü cilde esneklik sağlayan kolajen yapımını destekliyor, kırışıklıkların azalması için yardımcı oluyor ve güneşin zarar veren etkilerine karşı da koruyor.