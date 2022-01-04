Kirpiklerde doğal lifting etkisi oluşturan o besin!

Kirpik yoğunluğunun genetik olduğu düşünülse de aslında buradaki en önemli konu, sağlıklı kirpik yapısı için dışarıdan müdahale edilebilmesi ile ilgilidir. Örneğin; sağlıksız beslenme saçlarınızda olduğu gibi kirpiklerinizde de zayıflığa neden olabilir. Bu nedenle doğru beslenme stili, hem sağlığınız hem de güzellik sırlarının vazgeçilmezlerinden biri. Peki bunun için hangi besinlerden faydalanılmalı? İşte cevabı…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 04.01.2022 09:38

Lezzetli ve kolay erişebilir olan besinler, doğru tüketildiğinde yalnızca sağlığınızı değil güzelliğinizi de koruyor. Cilt sağlığından saç ve kirpiklerin güçlenmesine kadar oldukça geniş bir alanda etkisi bulunan bu besinleri nasıl tüketilmesi gerektiğini ise sizler için derledik.

Yumurta Yüksek ve en kaliteli protein içeriklerinden birine sahip olan proteinler, saç ve kirpik diplerinin oluştuğu keratin yapısını destekler. Alınan kaliteli protein zengini gıdalar, vücudun keratin üretmek için doğru miktarda amino asit almasını sağlaması sayesinde güçlü saç ve kirpiklere sahip olmanızı sağlar. Kirpiklerinizi daha güçlü ve daha uzun yapabilecek bu besini her kahvaltıya ekleyebilirsiniz.

Somon Somon, D ve B vitaminleri yönünden zengin olmasının yanı sıra en kaliteli omega-3 yağ asidi kaynaklarından biri. Omega-3 yağ asitlerinin kirpiklerde dökülmeye karşı koruması, yoğun bir kirpik görünümü sağlar. Ayrıca D ve B vitaminleri ise kirpik büyümesini teşvik ederek uzun kirpiklere sahip olmanızı kolaylaştırır.

Fındık Fındık, E vitamini içeriği ve Omega-3 yağ asidi sağlayan zengin besin kaynaklarından biri. E vitamini saç köklerine kan ve oksijen akışını artırarak saç köklerini güçlendirir. Bu sayede sürekli olarak güçlü kirpiklere sahip olmak, hem dökülmeleri önler hem de daha hızlı uzamasını sağlar.

Meyve ve sebzeler A ve C vitamini içeren birbirinden farklı meyve ve sebzeler, kirpik büyümesine ve kolajen üretimini artırır. Özellikle kabuk kısımları, temel minerallerden biri olan silikayı barındırarak kirpiklerin uzun ve sağlıklı olmasına yardımcı olur.

Mantar En değerli B3 vitamini kaynaklarından biri olan mantarlar, kan dolaşımını artırmasının yanı sıra keratin üretimini de destekler. B3 vitamini, kirpik büyümesini hızlandırarak kuru ve kırılgan kirpik yapısının hızla iyileşmesini kolaylaştırır. Hücresel büyümeyi destekleyen bu yapı, kirpiklerin dökülmesini önler.

Fasulye Fasulye, adını daha az duyduğumuz H vitaminini ve folik asidi barındırır. H vitamini, saç ve kirpik köklerine giden kan akışını artırmasının yanı sıra kirpikleri daha kalın hale getirerek daha canlı ve yoğun bir görünüm sağlar. Ayrıca vücudun sağlıklı kirpikler için ihtiyaç duydukları amino asit ve yağları kullanabilmesine imkan tanır ve folik asit, kirpik diplerinizin kırılgan hale gelmesini engeller.