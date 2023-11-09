Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Yüz maskesinin ciltte kuruması bakın neye yol açıyormuş

Bakım ürünlerinin içeriği kadar kullanımı da etkisini görmede büyük önem taşıyor. Hatta öyle ki bu ürünlerin yanlış kullanımı yarardan çok zarara neden olabiliyor. Biz de sizler için en çok yapılan güzellik hatalarını ve nedenlerini derledik. İşte dikkat edilmesi gereken o yanlışlar…

Giriş Tarihi: 09.11.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 12:15 PAYLAŞ ABONE OL

Konu cilt bakımı ve makyaj olduğunda ürünlerin nasıl kullanılacağını bilmek doğru ürün seçmek kadar önemlidir. Bu hatalardan kaçınarak cildinize daha iyi bakmanız mümkün.

MAKYAJ ÇIKARMA MENDİLİNİ HER GÜN KULLANMAK Makyaj çıkarıcı mendiller oldukça kullanışlıdır. Tek yapmanız gereken içerisinde bir tane çekip suratınızdaki makyajı kolayca silmek. Ancak bu ürünün düzenli olarak kullanılması önerilmez. Çünkü tahrişe neden olan, cildi kurutan ve geren sert bir malzemeden yapılmıştır. Bunları yalnızca suya ve iyi bir temizleyiciye erişiminiz olmadığında kullanmalısınız. Ancak günlük bakım için özel köpüklü temizleyiciler ve jeller kullanmalısınız.