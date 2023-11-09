Haberler Roza Haberleri Güzellik Haberleri Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Yüz maskesinin ciltte kuruması bakın neye yol açıyormuş

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Yüz maskesinin ciltte kuruması bakın neye yol açıyormuş

Bakım ürünlerinin içeriği kadar kullanımı da etkisini görmede büyük önem taşıyor. Hatta öyle ki bu ürünlerin yanlış kullanımı yarardan çok zarara neden olabiliyor. Biz de sizler için en çok yapılan güzellik hatalarını ve nedenlerini derledik. İşte dikkat edilmesi gereken o yanlışlar…

Giriş Tarihi: 09.11.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 12:15
ABONE OL
Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Yüz maskesinin ciltte kuruması bakın neye yol açıyormuş

Konu cilt bakımı ve makyaj olduğunda ürünlerin nasıl kullanılacağını bilmek doğru ürün seçmek kadar önemlidir. Bu hatalardan kaçınarak cildinize daha iyi bakmanız mümkün.

MAKYAJ ÇIKARMA MENDİLİNİ HER GÜN KULLANMAK

Makyaj çıkarıcı mendiller oldukça kullanışlıdır. Tek yapmanız gereken içerisinde bir tane çekip suratınızdaki makyajı kolayca silmek. Ancak bu ürünün düzenli olarak kullanılması önerilmez. Çünkü tahrişe neden olan, cildi kurutan ve geren sert bir malzemeden yapılmıştır. Bunları yalnızca suya ve iyi bir temizleyiciye erişiminiz olmadığında kullanmalısınız. Ancak günlük bakım için özel köpüklü temizleyiciler ve jeller kullanmalısınız.

SERUMLARI TEK BAŞINA UYGULAMAK

Nemlendirici krem kullanılmadan önce serumlar uygulanmalıdır. Ve özellikle serum retinol içeriyorsa bunu akşam yapmak daha doğru olacaktır. Bu, cildin gerekli besinleri tamamen emmesine izin verecektir. Bir yüz maskesi bunu daha da etkili hale getirecektir. Yaz aylarında retinol açısından zengin ürünler yalnızca güneş koruyucu ile birlikte kullanılabilir çünkü bunlar cildi güneş ışığına karşı çok hassas hale getirir ve güneş yanıklarına neden olabilir.

SÜNGERİ KURU KULLANMAK

Çoğu süngerin, makyajı uygularken ıslak olması gerekir. Çünkü kuru olduklarında yapıları gereği çok fazla ürün emerler ve ürünü eşit şekilde yaymazlar.

CİLT TEMİZLEYİCİLERİNİ SADECE MAKYAJ ÇIKARMAK İÇİN KULLANMAK

Temizleyiciler yalnızca akşamları değil, sabahları da kullanılırsa çok daha faydalı olacaktır. Bu sayede geceleri cildinizde biriken sebumu, ölü deri hücrelerini, tüm kir ve teri temizleyebilirsiniz.

MASKEYİ TAMAMEN KURUDUKTAN SONRA SİLMEK

Her türlü yüz maskesi talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. Üretici aksini söylemediği sürece maskeyi gece boyunca yüzünüzde bırakmayın; bu ciddi cilt sorunlarına yol açabilir. Kumaş yüz maskeleri kurumadan çıkarılmalıdır: Bunu yapmazsanız maske ciltteki nemi çekmeye başlayacak ve bu da cildi daha kuru hale getirecektir. Aynı şey kil yüzeyi için de geçerlidir; nemin daha yavaş buharlaşması için kalın bir tabaka halinde uygulanmalıdır. Hala ıslakken çıkarılması gerekmektedir.

MİSEL SUYU YIKAMAMAK

Misel suyu losyona çok benzer, tek farkı alkol içermemesidir. Diğer aktif maddeleri (miseller) içerir ve topladıkları tüm kir, siz suyla yıkamadığınız sürece yüzünüzde kalacaktır. Misel suyunun ciltle uzun süreli teması suyun sabun gibi çalışmasını sağlayacağından tahrişe neden olur. Bu nedenle mutlaka sonrasında cilt yıkanmalıdır.

SON DAKİKA SON DAKİKA