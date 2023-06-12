Pedikürün 3 haftaya kadar dayanmasını sağlıyor! Oje sürerken bu 3 adımı uygularsanız…

Çatlamış topuklar ve bozulmuş bir oje bir anda ayaklarınızın hiç pedikür yapılmamış gibi gözükmesine neden olabilir. Ancak bu adımlarla pedikürünüz kolayca 3 haftaya kadar dayanacak
TIRNAK YÜZEYİNİZİ TEMİZLEYİN
Ojenizi sürmeden önce, tırnakları ve kütikülleri iyice temizlediğinizden emin olun. Güzellik uzmanları kütiküllerinizi geriye doğru ittirmenizi ve dilerseniz kesmenizi öneriyor. Bu sayede ojeniz çok daha uzun süre dayanacak.
Ayrıca ayak parmaklarınızı kütikül yağı ve krem ile nemlendirmeniz önerilir. En ideal olanlar en çabuk emilenlerdir çünkü bu sayede pediküre kısa sürede bağlayabilirsiniz. Ayrıca tırnak yüzeyinin yağlı kalması ojenizin de kötü görünmesine neden olur.
Tırnaklarınıza oje sürmeden önce tırnak yüzeyindeki kalıntıları ve yağı temizlemeniz önemlidir. Çünkü bu, tırnağınızla cila arasında bir bariyer oluşturur, bu nedenle oje düzgün bir şekilde yapışmaz ve sonunda ufalanır veya soyulur.
Yağsız bir oje çıkarıcı veya tırnak yüzeyinizi temizlemek için basit bir sabun ve su solüsyonu kullanabilirsiniz. Sadece tırnak yüzeyini silmeyi unutmayın, çevreleyen cildi değil. Çünkü tırnak kenarlarının nemli kalması önemlidir.
6 SAAT BOYUNCA SU DEĞMEMESİNE ÖZEN GÖSTERİN
Yazın gerek havuz gerekse deniz gibi yerlerde ayaklarımız sık sık suyla temas eder. Bunun dışında sık duş almak da aynı şekilde suyla temas etmelerine neden olacaktır. Ancak güzellik uzmanları pedikür sonrası 6 saat boyunca ayaklarınızın kuru kalmasının kalıcı bir pedikür için önemli olduğunu söylüyor.
Ayrıca ayak parmaklarınız hala kurumamışken dar ayakkabılar giymekten veya ojeyi potansiyel olarak bozabilecek çorap gibi kumaşlarla temasından kaçınmanız önemlidir. Bu, uzun ömürlü, bozulmamış bir pedikür sağlayacaktır. Altı saat sonra ise istediğiniz ayakkabıyı giyebilirsiniz.
Ancak tatilde ayaklarınızı tuzlu suda çok uzun süre ıslatmaktan kaçının, çünkü bu ojeyi aşındırır ve tırnakların kurumasına ve kırılmasına neden olabilir.
TIRNAK CİLASINI TEKRAR UYGULAYIN
İşte genel cila ömrü için duymuş olabileceğiniz bir ipucu : Tırnak cilanızı iki ila üç günde bir yeniden uygulayın. Bu cila iki işleve sahiptirr. Birincisi, tırnaklarınızı zamanla ojeyi matlaştırabilen UV ışığından korur.
İkincisi, ojeler havaya tepki verir ve sonunda zamanla oksitlenir (bu, rengin değişmesine neden olur). "Rengin canlılığını korumak için, tırnak cilasını her iki ila üç günde bir yeniden uygulamanız önerilir. Çünkü bu, elementlere karşı bir bariyer oluşturacak ve pedikürün daha uzun dayanmasına yardımcı olacaktır.