Pedikürün 3 haftaya kadar dayanmasını sağlıyor! Oje sürerken bu 3 adımı uygularsanız…

Çatlamış topuklar ve bozulmuş bir oje bir anda ayaklarınızın hiç pedikür yapılmamış gibi gözükmesine neden olabilir. Ancak bu adımlarla pedikürünüz kolayca 3 haftaya kadar dayanacak

Ayrıca ayak parmaklarınızı kütikül yağı ve krem ile nemlendirmeniz önerilir. En ideal olanlar en çabuk emilenlerdir çünkü bu sayede pediküre kısa sürede bağlayabilirsiniz. Ayrıca tırnak yüzeyinin yağlı kalması ojenizin de kötü görünmesine neden olur.

Ojenizi sürmeden önce, tırnakları ve kütikülleri iyice temizlediğinizden emin olun. Güzellik uzmanları kütiküllerinizi geriye doğru ittirmenizi ve dilerseniz kesmenizi öneriyor. Bu sayede ojeniz çok daha uzun süre dayanacak.

Tırnaklarınıza oje sürmeden önce tırnak yüzeyindeki kalıntıları ve yağı temizlemeniz önemlidir. Çünkü bu, tırnağınızla cila arasında bir bariyer oluşturur, bu nedenle oje düzgün bir şekilde yapışmaz ve sonunda ufalanır veya soyulur.

Yağsız bir oje çıkarıcı veya tırnak yüzeyinizi temizlemek için basit bir sabun ve su solüsyonu kullanabilirsiniz. Sadece tırnak yüzeyini silmeyi unutmayın, çevreleyen cildi değil. Çünkü tırnak kenarlarının nemli kalması önemlidir.