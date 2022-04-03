Pürüzsüz bir cilt için 3 ipucu! Sivilce sorunu tarihe karışıyor

En yaygın üç sorun olan; akne, batık tüyler ve çıbanlar, sürekli tekrar eden ve cilt yapısında istenmeyen bir görüntüye neden en önemli problemlerin başını çekiyor. Fakat doğru yöntemler ile önleyici bir çaba gösterebilir ve cildinizi pürüzsüz olarak hissetmeye başlayabilirsiniz. İşte o sorunlar ve çözümleri…

AKNE

Akne genellikle üst sırt, göğüs, omuzlar, boyun ve yüzde bulunur. Bu cilt sorunu genellikle sivilce, beyaz nokta, siyah nokta, ağrılı kistler ve nodüllerden oluşur. Tedavi edilmezlerse cildinizde koyu bir lekeye dönüşebilir veya iz bırakabilirler. Akneler, tipik olarak ergenlik çağında yaşanan hormon dalgalanmalarıyla ilişkili olsa da, şiddeti aknenin şekline bağlı olarak yetişkinlerde de görülebilir.

Beyaz nokta ve siyah nokta, en yaygın ve en hafif sivilce türleridir. Genellikle, benzoil-peroksit lekesi ve asit bazlı salisilik tonikler dahil olmak üzere, cilt tipinize uygun bir yüz temizleme jeli ile düzenli kullanımda ortadan kalkabilirler. Öte yandan, papüller ve püstüller biraz daha ciddidir ve genellikle topikal veya oral reçeteli ilaçlar gerektirir. Kist ve nodüllere gelince, profesyonel bir dermatoloğa danışmanız gerekir.