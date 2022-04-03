Pürüzsüz bir cilt için 3 ipucu! Sivilce sorunu tarihe karışıyor

En yaygın üç sorun olan; akne, batık tüyler ve çıbanlar, sürekli tekrar eden ve cilt yapısında istenmeyen bir görüntüye neden en önemli problemlerin başını çekiyor. Fakat doğru yöntemler ile önleyici bir çaba gösterebilir ve cildinizi pürüzsüz olarak hissetmeye başlayabilirsiniz. İşte o sorunlar ve çözümleri…
AKNE
Akne genellikle üst sırt, göğüs, omuzlar, boyun ve yüzde bulunur. Bu cilt sorunu genellikle sivilce, beyaz nokta, siyah nokta, ağrılı kistler ve nodüllerden oluşur. Tedavi edilmezlerse cildinizde koyu bir lekeye dönüşebilir veya iz bırakabilirler. Akneler, tipik olarak ergenlik çağında yaşanan hormon dalgalanmalarıyla ilişkili olsa da, şiddeti aknenin şekline bağlı olarak yetişkinlerde de görülebilir.
Beyaz nokta ve siyah nokta, en yaygın ve en hafif sivilce türleridir. Genellikle, benzoil-peroksit lekesi ve asit bazlı salisilik tonikler dahil olmak üzere, cilt tipinize uygun bir yüz temizleme jeli ile düzenli kullanımda ortadan kalkabilirler. Öte yandan, papüller ve püstüller biraz daha ciddidir ve genellikle topikal veya oral reçeteli ilaçlar gerektirir. Kist ve nodüllere gelince, profesyonel bir dermatoloğa danışmanız gerekir.
KIL DÖNMESİ
Adından da anlaşılacağı gibi batık çıkan kıllar, deriye doğru büyüyen tüyleri ifade eder. Cildi tahriş edebilir veya ağrıya neden olabilir ve sivilceye benzer kırmızı, kabarık bir şişlik, çıban benzeri yaralar, rahatsızlık ve kaşıntı fark edebilirsiniz. Bu aynı zamanda vücudun çeşitli bölgelerinde de olabilir. Endişe nedeni olmasalar da bazen yara izi, koyu cilt ve nadiren de enfeksiyonlara neden olabilirler. Neyse ki, bunları önlemek nispeten kolaydır.
Yeni başlayanlar için, tıraş olurken cildinizin bölgelerini peeling veya ıslak bezle dairesel hareketlerle ovduğunuzdan emin olun. Tek bıçaklı, keskin bir tıraş bıçağı da çok bıçaklı varyantlara göre tercih edilebilir. Daha az hareket kullanarak tek yönde tıraş ettiğinizden emin olun. Son olarak, cildinize çok bastırarak tıraş olmamaya çalışın, aksi takdirde daha fazla batık riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Aşırı durumlarda, cilt doktorları, tedavi için neşter veya iğne ile etkilenen bölgelerdeki küçük kesiklerle batık tüyleri çıkarabilir.
ÇIBAN
Çıbanlar esasen kırmızı cilt şişlikleri ile kendinis gösterir. Bunlara tipik olarak stafilokok aureus adı verilen bakteriler neden olur ve ağrılı olabilir. Bir süre sonra irinle dolmaya başlarlar. Tipik olarak enfekte kıl köklerinde bulunurken, vücudun herhangi bir yerinde olabilirler. İyi haber şu ki, genellikle kendi başlarına iyileşirler. Tek yapman gereken temiz tutmak. Daha ciddi vakalarda antibiyotik kullanımı ve cerrahi insizyon gibi tedaviler gerekli olabilir.