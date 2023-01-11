Saçları anında daha dolgun gösteren yöntem! Seyrek saç sorununa çare oluyor…

Ailenizde saç seyrelme öyküsü varsa, muhtemelen yaşlandıkça siz de bu durumu yaşayacaksınız. Ayrıca yaşlandıkça hormon değişiklikleri de saç dökülmesine neden olabilir. Ancak saç dökülmesinin üstesinden gelmek için uzmanlar tarafından önerilen adımlar vardır. Hacimli, kalın bukleleri görünümü kaybetmek çoğu kişi için kaçınılmaz olsa da bu yöntemlerle ince veya mat bukleleri canlandırabilirsiniz.

BİOTİN TAKVİYESİ

B7 vitamini olarak da bilinen biotin, enerji üretimi için önemli olan temel bir mikrobesindir. Saçları kalınlaştırmak için de çok önemlidir. Biotin yulaf ve yumurta sarısı gibi besinlerde bulunur ama ek olarak da alınabilir (saç büyümesi için vitamin açısından zengin yiyecekleri de deneyebilirsiniz). Saçta doğal olarak bulunan bir protein olan keratin üretimini uyarır. Bu da folikül büyüme oranını artırır. Biotin vücutta uzun süre depolanmaz ve etkili olabilmesi için tüketilmesi gerekir.