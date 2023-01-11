Saçları anında daha dolgun gösteren yöntem! Seyrek saç sorununa çare oluyor…

Ailenizde saç seyrelme öyküsü varsa, muhtemelen yaşlandıkça siz de bu durumu yaşayacaksınız. Ayrıca yaşlandıkça hormon değişiklikleri de saç dökülmesine neden olabilir. Ancak saç dökülmesinin üstesinden gelmek için uzmanlar tarafından önerilen adımlar vardır. Hacimli, kalın bukleleri görünümü kaybetmek çoğu kişi için kaçınılmaz olsa da bu yöntemlerle ince veya mat bukleleri canlandırabilirsiniz.
Saç ve güzellik uzmanı olan Ghanima Abdullah ile incelen saça yeniden hacim kazandırmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.
BİOTİN TAKVİYESİ
B7 vitamini olarak da bilinen biotin, enerji üretimi için önemli olan temel bir mikrobesindir. Saçları kalınlaştırmak için de çok önemlidir. Biotin yulaf ve yumurta sarısı gibi besinlerde bulunur ama ek olarak da alınabilir (saç büyümesi için vitamin açısından zengin yiyecekleri de deneyebilirsiniz). Saçta doğal olarak bulunan bir protein olan keratin üretimini uyarır. Bu da folikül büyüme oranını artırır. Biotin vücutta uzun süre depolanmaz ve etkili olabilmesi için tüketilmesi gerekir.
Abdullah, biotinin "saç büyümesine yardımcı olmak ve saç incelmesini durdurmak için kafa derisindeki dolaşımı artırdığı" için ince veya ince saçları olanlar için "değerli" bir ek seçim olduğunu söylüyor. Doktorlar, alopesi gibi saç bozukluklarına yardımcı olmak için yıllardır biotin kullanıyor. Son zamanlarda, biotin, tırnakları güçlendirmek, cilt nemini iyileştirmek ve saçı hacimlendirmek için vitamini öne çıkan etkili çözümlerden.
PERÇEMLER
Biotinin yanı sıra, yeni bir saç modeli de, incelen saçlara hacim kazandırmanın harika bir yoludur. Perçem gibi katlı bir saç kesimi özellikle düz saçlara hacim kazandırabilir ve sahip olduğunuz saçın daha dolgun gözükmesine yardımcı olabilir.
Perçemler, "başın üst kısmında yumuşak, doğal görünümlü bir dalga" yaratan bir tür kesimidir. Perçemler, yanak hizasına kesildiğinde yüzünüzü daha küçük ve daha ince gösterir ve kolayca şekillendirilebilir. Çoğu saç tipinde harika görülebilen bu kesim. başınızın üst kısmındaki saçların incelmesinden şikayetçiyseniz, perçemler saç çizginizdeki tüm boşlukları da kolayca maskeleyecektir
Zoey Deschanel ve Dakota Johnson gibi ünlüler bu modaya uygun saç stiline sahip olmaları ile ünlüdür. "Perçemler saçınızı daha kalın gösterir ve seyrelmiş saçlara hacim katmanın harika bir yoludur" diyen Abdullah, özellikle ön taraftaki saç incelmesini kapatabilen bir yöntemdir.
Sonuç olarak, saçın incelmesi kaçınılmazdır ancak yardımcı olacak kolay çözümler vardır. Saçların incelmesini her zaman engelleyemeseniz de biotin takviyeleri ile saçlarınıza iyi bakabilir ve perçemler ile saçlarınıza hacim kazandırabilirsiniz.