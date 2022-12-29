Sağlıklı bir cildin en büyük düşmanı! Kesinlikle bu ikiliden uzak durun!

Sağlıklı bir cilt için ufak tüyolar verecek olur isek;

Yukarıda bahsettiğim gibi rutininizi basit ve tutarlı yapın. Gerekirse uzmanlardan destek alabilirsiniz.

Haftada bir yapılan maske ve peelingle ise cildin yenilenmesi hızını ve ürünlerin penetrasyon hızını arttırdığı için rutinlere eklemek doğru olacaktır.

Retinol ve C Vitaminli rutinler bizlerin başarı oranını artırıyor. Rutininizi bu gibi içeriklerle güçlendirin.