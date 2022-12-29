Tıka basa yemek yedikten sonra mideyi kuş gibi hafifleten yöntem! Şişkinlik diye bir şey kalmayacak…

2006 yılında yapılan bir araştırma, yürümenin, yiyeceklerin mideden ince bağırsaklara taşınması için gereken süreyi hızlandırmaya yardımcı olduğunu buldu. Yemek yedikten sonra yürümek size iyi hissettirebileceği gibi kendinizi de daha tok hissetmemizi sağlar. Ayrıca, bu şekilde sindirimi hızlandırmanın mide yanması ve diğer reflü semptomları riskinizi azaltabileceğini gösteren kanıtlar da var.