Tıka basa yemek yedikten sonra mideyi kuş gibi hafifleten yöntem! Şişkinlik diye bir şey kalmayacak…

Beslenme uzmanı Signe Svanfeldt, günün geri kalanında rahat etmeniz ve şişkinliği olabildiğince çabuk nasıl yeneceğinize dair bazı ipuçları paylaştı, neler yapmanız gerektiğini anlattı.
İlk olarak, her zaman durumu önlemek tedaviden daha iyidir. Bu nedenle Signe özellikle yavaş yemeyi öneriyor. "Yiyeceklerinizi düzgün çiğneyin ve kolay sindirilebilir yiyecekleri seçin" diye öneride bulunuyor.
Lif, yiyeceklerin sindirim sisteminizden daha kolay geçmesine yardımcı olur. Bu nedenle lif içeriği yüksek yiyecekler arasında sebzeler, meyveler ve kepekli tahıllar bulunur.
Şişkinliğin temelinde yediğiniz yiyeceğin miktarı kadar içerikleri de önem taşıyor. Signe, "Özellikle işlenmiş ve yağ oranı yüksek yiyecekler tüketmek mide rahatsızlığına neden olabilir" diyor. Ancak kaçınılmaz olan gerçekleştiyse ve aşırı yemeden kaynaklı şişklinlik yaşıyorsanız bu yöntemleri deneyebilirsiniz.
SU İÇİN
Signe, "İçme suyu, midenizin yiyecekleri daha kolay sindirmesine ve sakinleştirmesine yardımcı olacaktır" dedi. "Maden suyu mideyi daha da rahatsız edip şişkinliğe neden olabileceğinden, gazlı su yerine durgun suyu seçin" diye ekledi.
TEMPOLU YÜRÜYÜŞ
Ağır bir yemeğin ardından kanepede uyuklamak çok cazip gelebilir ancak araştırmalar, dinlendiğimizde bağırsaklarımızda önemli ölçüde daha yüksek oranda gaz tuttuğumuzu gösteriyor.
Uzmanlar, akşam yemeğinden sonra güzel bir yürüyüşün, aşırı yemekten kalanların vücudunuzda işlenmesini kolaylaştıracağını söylüyor. Signe, "Vücudunuzu biraz hareket ettirme, sindirime yardımcı olur ve midenizi sakinleştirir" dedi.
2006 yılında yapılan bir araştırma, yürümenin, yiyeceklerin mideden ince bağırsaklara taşınması için gereken süreyi hızlandırmaya yardımcı olduğunu buldu. Yemek yedikten sonra yürümek size iyi hissettirebileceği gibi kendinizi de daha tok hissetmemizi sağlar. Ayrıca, bu şekilde sindirimi hızlandırmanın mide yanması ve diğer reflü semptomları riskinizi azaltabileceğini gösteren kanıtlar da var.
NANE ÇAYI İÇMEK
Sadece kulaktan dolma bir bilgi olarak gelse de beslenme uzmanı Signe'de mide ağrısına karşı bir bardak nane çayı öneriyor. Signe, "Rahatlatıcı ve sıcak birşeyler içmek, mide bölgenizde de güzel bir his yaratabilir" diyor.
Nane çayı yapraklarına özgü bir araştırmalar yeterli olmasa da araştırmalar nane yağının mide kramplarını ve daha spesifik olarak hassas bağırsak sendromu (IBS) semptomlarını azalttığını gösteriyor.
MASAJ
Signe, "Eğer isterseniz, sindirime yardımcı olmak için midenize soldan sağa masaj yapabilirsniz" dedi. Daha önce, diyetisyen ve beslenme uzmanı olan Reema Patel'de şişkinliğin nasıl etkili bir şekilde masajla giderilebileceğini anlattı.
"Ellerinizin düz yüzeylerini kullanarak karnınızın tabanından göğüs kafesine doğru yukarı doğru masaj yapın. Ardından, her iki avucunuzu sırtınıza koyun ve ellerinizi öne, kalçalarınızın üzerinden ve pelvis kemiklerinin yanlarından karnınızın alt bölgesine doğru hareket ettirin. Sonra, sağ alt karın bölgesine bir yumruğunuzu yerleştirin ve elinizi dairesel bir hareketle göğüs kafesine ve yan tarafa doğru kaydırın. Ardından karnınızı yukarıdan aşağıya on defa yoğurun."
Reema, bunun kasları gevşetmeye yardımcı olduğunu ve bağırsak boyunca hareketlenmeyi desteklediğini söylüyor.
SICAK SU TORBASI
Signe, "Bazıları için su şişesi gibi midede rahatlamaya da yardımcı olabilir" diye açıklıyor. Mikrodalgada kullanılan bir ısı yastığı da kullanabilirsiniz. Medical News Today tıbbi web sitesine göre, ısı bağırsaktaki kasların gevşemesine yardımcı oluyor ve bu da daha sonra sıkışan gazın bağırsaklarda hareket etmesine izin veriyor. Signe, "Isı ayrıca ağrı hissini azaltabilir" dedi.