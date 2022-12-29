Beyni çürütüyor dikkat! Karaciğerinizdeki etkisiyle vücudun her hücresini parçalıyor...

Araştırmacılar, bunun ilginç perspektifler açtığını ve potansiyel bir terapötik hedef sunduğunu belirtti. Doktor Hadjihambi, bu araştırmanın, diyetlerimizdeki şeker ve yağ miktarını azaltmanın sadece obezite ile mücadelede değil, aynı zamanda beyin sağlığını korumak için karaciğeri korumak ve sırasında depresyon ve bunama gibi durumların gelişme riskini en aza indirmek için de önemli olduğunu vurguladığını dile getirdi.