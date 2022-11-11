Sivilceleri bir gecede geçiren yöntem! Bu yağ tüm cilt sorunlarınızı çözecek!

Sivilcelerin çıkmasının altında pek çok farklı neden olabilir ancak tedavi etmenin de bir o kadar yolu bulunuyor. Yapabileceğiniz en iyi eylem, sivilceyi hemen patlatmak gibi görünse de, uzmanlar mümkün olduğunda bunu yapmamanızı tavsiye ediyor. Bunun yerine farklı seçenekleri değerlendirin. İşte sivilceleri bir gecede tedavi etmenin yolları…
UYUMADAN ÖNCE YÜZÜNÜZÜ YIKAYIN
Bazıları için çok aşikar görünebilir, ancak cildinizi gece boyunca temiz tutmanın en iyi yollarından biri, özellikle makyaj yapıyorsanız veya gün içinde dışarıda çok zaman geçirdiyseniz, yatmadan önce yüzünüzü yıkadığınızdan emin olmaktır. Bugünlerde akneyle savaşan bir yöntem olarak akne karşıtı bir yüz yıkama ürünü bulmak hiç de zor değil. Dr. Jerome Garden, yüzlerimizi düzgün bir şekilde yıkamaya gelince, insanların unutmaya meyilli olduğu iki alan olduğunu söyledi. "T bölgesini ve U bölgesini (çene çizgisinin etrafını) yıkadığınızdan emin olun, çünkü bunlar insanların en çok unuttuğu alanlardır." Temizlemeden önce ve sonra nazik olmak, yıkamayı bitirdikten sonra yüzünüzü temiz bir havluyla yavaşça kuruladığınızdan emin olmanız da önemlidir.
KENDİ YÜZ MASKENİZİ YAPIN
Gece boyunca aktif ciltle savaşmanın bir başka yolu da kendi yüz maskenizi yapmaktır (ve bununla uyumaktır). Bunu her gece yapmanız gerekmez gerekmediği gibi evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabilirsiniz. Yüz maskenize ne koyduğunuza bağlı olarak cildiniz farklı faydalar elde edecektir.
UYUMADAN ÖNCE ALOE VERA SÜRÜN
İlk bakışta, güneşte yanmış ciltler için kullanabileceğiniz bir tedavi olan aloe veranın sivilceleriniz üzerinde de işe yaramayacağını düşünebilirsiniz. Ancak aslında bunun mümkün olduğu ortaya çıktı. Aloe vera, güneş yanıklarında cildinizi rahatlattığı kadar, iltihabı sakinleştirerek hafif ila orta dereceli sivilcelerin iyileşmesine de yardımcı olabilir.
Aloe verayı doğrudan sivilcelere uygulayabilir ve gece boyunca bırakabilirsiniz. Uyandığınızda, cildiniz daha temiz olacak ve sivilce görüntüsü azalacaktır. Aloe vera ayrıca farklı iyileştirici özelliklere de sahiptir. Yaraları temizlemek ve hatta orta dereceli yanıkları tedavi etmek için kullanabilirsiniz.
RETİNOL DA ETKİLİ BİR YÖNTEMDİR
Retinol sivilce için başka bir seçenektir ve yatmadan önce uygulanan bir tedavi olarak etkilidir. Uzmanlar, bu tedaviyi gece kullanmanın ideal olduğuna dikkat çekiyor ve bunun bir nedeninin topikal ilacın cildinizi güneşe karşı daha hassas hale getirebileceğini belirtiyor. Dermatolog Renée Rouleau akne tedavisine ek olarak retinolün cilde birçok fayda sağlayabileceğini açıklıyor.
Rouleau ayrıca, tedavinin nasıl çalıştığını da "Cilt hücrelerinin metabolizmasını uyarabilir ve kolajen üretimini teşvik edebilir. Sihri, daha pürüzsüz, daha eşit tonlu bir görünüm için cildin dokusunu yeniden yüzeylendirme yeteneğindedir" diyerek açıklıyor. Ancak, retinol herkes için uygun değildir. Özellikle kuru ciltlerde soyulma gibi birçok yan etkiye neden olabilir. Retinol ile tedaviye başlamadan önce dermatoloğunuzla görüşmeniz önerilir.
YETERİNCE UYUMAK
Cildiniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri, geceleri uykunuzu aldığınızdan emin olmaktır. Aslında uykusuzluk kronik olduğunda yüzünüzün çatlamasına neden olabilir. Çünkü uyumamanın vücudunuzu strese soktuğunu, bunun da duygularınızı ve endişenizi etkileyebileceğini ve hatta depresyona yol açabileceğini belirtiliyor. Peki daha fazla uyumak ve özellikle kaliteli bir uyku çekmek için neler yapabilirsiniz? İyi bir uyku uyuduğunuzdan emin olmak için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri kendimize bir program belirlemektir; bu, hafta sonları bile ne olursa olsun her gün aynı saatte uyanıp yatmak anlamına gelir.
ELMA SİRKESİNDEN YARDIM ALIN
Elma sirkesinin saçtan sindirim sistemimize kadar birçok farklı kullanımı var. Bunlardan biri de sivilceleri bir gecede ortadan kaldırmak. Ünlü yüz bakımı uzmanı Joanna Vargas'ın söylediği gibi, bu mutfak, kimyasalların tüm yan etkileri olmadan cildi peeling yapmak için de harika bir seçenek. Vargas, konu iltihaplı cildi veya yeni bir sivilceyi tedavi etmek olduğunda, çiğ elma sirkesi kullanmanın etkili olduğunu açıkladı. "Cildi eksfoliye eder, dengeler ve ayrıca çatlakları sakinleştirmeye yardımcı olur ve onları hızlı bir şekilde iyileştirir" diye açıkladı. Tedaviyi uygulamak basittir ve tek yapmanız gereken yüzünüzün her yerine az miktarda elma sirkesi sürmektir.
ÇAY AĞACI YAĞI SİVİLCEYİ BİR GECEDE GEÇİRİR
Çay ağacı yağının kökenleri Avustralya Aborjinlerinin yüzlerce yıldır çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullandığı Avustralya'dadır. Ayrıca, son araştırmalar, çay ağacı yağının akne gibi iltihabı tedavi eden antimikrobiyal özellikler içerdiği sonucuna varmıştır.
Akne tedavisi için çay ağacı yağı kullanımında ilk adım, birkaç damla çay ağacı yağını jojoba yağı gibi (gözeneklerinizi tıkamayan) bir taşıyıcı yağ ile seyreltmektir. Ardından, karışımı bir pamuğa dökün ve cildinize sürün. Kurumasını bekleyin ve yatın. Sivilce sorunu olanlar için çay ağacı yağı harikalar yaratabilir ve gece boyunca akne tedavisi için çalışır.