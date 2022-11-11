Sivilceleri bir gecede geçiren yöntem! Bu yağ tüm cilt sorunlarınızı çözecek!

İlk bakışta, güneşte yanmış ciltler için kullanabileceğiniz bir tedavi olan aloe veranın sivilceleriniz üzerinde de işe yaramayacağını düşünebilirsiniz. Ancak aslında bunun mümkün olduğu ortaya çıktı. Aloe vera, güneş yanıklarında cildinizi rahatlattığı kadar, iltihabı sakinleştirerek hafif ila orta dereceli sivilcelerin iyileşmesine de yardımcı olabilir.

Aloe verayı doğrudan sivilcelere uygulayabilir ve gece boyunca bırakabilirsiniz. Uyandığınızda, cildiniz daha temiz olacak ve sivilce görüntüsü azalacaktır. Aloe vera ayrıca farklı iyileştirici özelliklere de sahiptir. Yaraları temizlemek ve hatta orta dereceli yanıkları tedavi etmek için kullanabilirsiniz.

RETİNOL DA ETKİLİ BİR YÖNTEMDİR

Retinol sivilce için başka bir seçenektir ve yatmadan önce uygulanan bir tedavi olarak etkilidir. Uzmanlar, bu tedaviyi gece kullanmanın ideal olduğuna dikkat çekiyor ve bunun bir nedeninin topikal ilacın cildinizi güneşe karşı daha hassas hale getirebileceğini belirtiyor. Dermatolog Renée Rouleau akne tedavisine ek olarak retinolün cilde birçok fayda sağlayabileceğini açıklıyor.

Rouleau ayrıca, tedavinin nasıl çalıştığını da "Cilt hücrelerinin metabolizmasını uyarabilir ve kolajen üretimini teşvik edebilir. Sihri, daha pürüzsüz, daha eşit tonlu bir görünüm için cildin dokusunu yeniden yüzeylendirme yeteneğindedir" diyerek açıklıyor. Ancak, retinol herkes için uygun değildir. Özellikle kuru ciltlerde soyulma gibi birçok yan etkiye neden olabilir. Retinol ile tedaviye başlamadan önce dermatoloğunuzla görüşmeniz önerilir.