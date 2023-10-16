Yüz maskesini uygulamak için en doğru zaman! Etkilerini 5’e katlıyor…

Yüz maskeleri cildinizdeki nemi ve nemi hapsettiğinden, yanlış zamanda kullanımı etkilerini görmenizi imkansız hale getirebilir. Çoğu kişi nemli bir cilde sahip olmak istese de, cildinizde çok fazla nemin hapsolması mümkündür. Doğru zamanda kullanmanın yanı sıra cildinize uygun bir yüz maskesi kullandığınızdan emin olmanız büyük önem taşımaktadır. Aksi halde istenmeyen maddeler gözeneklerinize sıkışabilir ve sivilce oluşumuna neden olabilir.
YÜZ MASKESİ NE ZAMAN KULLANILMALI?
Cildinizin üründen en iyi şekilde yararlanabilmesi için yüz maskenizi doğru zamanda kullanmalısınız. Cildinize nemlendirme veya detoks etkisi sağlayan bileşenler ekleyen herhangi bir cilt bakım ürünü gibi, cildinizin önceden temiz ve yıkanmış olduğundan emin olmanız gerekir. Uzmanlara göre yüz maskenizi uygulamak için en uygun zaman cildinizi temizleyip tonikledikten sonradır. Diğer ürünlerde olduğu gibi kirli cildin üzerine bir ürün kullanamazsınız çünkü bu, yüz maskenizi işe yaramaz hale getirecektir. Yüz maskenize en iyi etki etme şansını vermek için, cildinize doğrudan nüfuz etmesine izin vermeniz gerekir.
Kirli cilde yüz maskesi uygulamak da cildiniz için daha fazla soruna neden olabilir. Dermatologlar, yıkanmamış cilde yüz maskesi ürününün eklenmesinin gözenekleri tıkayıp tahriş edebileceğini açıklıyor. Daha da fazla bileşen eklemek, sivilce oluşumuna neden olabilecek tıkanmış cilde yol açabilir. Bu bileşenlerin kombinasyonu da tıkanıklığa neden olabilir.
DOĞRU YÜZ MASKESİNİ SEÇMEK
Cilt ihtiyaçlarınıza uygun yüz maskesini seçmek, eksiksiz bir cilt bakımı rutini için hayati önem taşır. Formülleri karşılaştırmadan önce cilt tipinize en uygun malzemeleri kullandığınızdan emin olmanız önemlidir. Hassas bir cildiniz varsa, cildi tahriş edebilecek çok fazla koku ve kimyasal içeren yüz maskelerinden uzak durmanız önerilir. Cildinizi olumsuz etkileyebileceğinden, uzun bir içerik listesi olmayan temiz ürünlerden faydalanmanız önerilir.
Yüz maskesi çeşitlerini seçerken maskelerinizden ne istediğinizi belirlemeniz önemlidir. Uzmanlar, kağıt maskelerin ekstra nem takviyesine ihtiyaç duyanlar için gerekli nemlendirici özellikler içerdiğini belirtiyor. Kil maskeleri, fazla yağı emerek cilt parlamalarının önüne geçebilir.
Soyulabilir maskeler hem temizleyici hem de nemlendirici olabilir; bu ürünler istemediğiniz tüm kirleri kaldırarak ihtiyacınız olan nemi sağlayabilir. Başka bir seçenek de jel maskeleri şeklindedir. Bu ultra nemlendirici ürünler, göz altı gibi nemde önemli bir artışa ihtiyaç duyan kuru alanlar için en iyisidir.