Anne adaylarına müjde! Hamileyken vücudunuzu formda tutmak artık çok kolay

Hamileliğin başından itibaren neredeyse tüm anne adayları fazla kilo alma korkusu yaşar. Hamilelik sırasında biraz kilo almak tamamen normal olsa da, çok fazla kilo almamanızı sağlamanın kolay yolları vardır. Öncelik bebeğinizin sağlığı olsa da fazla kilo almamanız hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için önemlidir. Ayrıca sağlıklı ve hafif yiyecekleri seçerseniz, düzenli olarak egzersiz yaparsanız hamileyken daha iyi bir forma girebilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 27.05.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 12:10

Hamilelik döneminde aşermeden dolayı, fazlasıyla kilo alınır. Canınız ne isterse yediğiniz bu dönemde, dikkat etmediğiniz sürece ve aşırı kalorili besinleri tükettiğinizde kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.. Bunu aşmak için yapılacak birçok formül bulunuyor. Bunları uyguladığınızda hamilelik sürecini rahatlıkla kilo almadan atlatabilirsiniz.

YANA DÖNÜK OTURUN Karnınız büyüdükçe karın kaslarının ayrılmasını önlemek neredeyse imkansızdır. Bu, büyüyen bebeğinizin baskısı ve vücudunuzun hamilelik sırasında geçirdiği tüm hormonal değişiklikler nedeniyle olur. Bu ayrılma zararsız olsa da biraz rahatsızlık verebilir ve göbeğinizin daha büyük görünmesine neden olarak bir çıkıntı bırakabilir. Daha fazla karın ayrılmasını önlemek için yataktan kalktığınızda veya oturduğunuzda yan tarafınıza dönmeyİ deneyin.