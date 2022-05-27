Anne adaylarına müjde! Hamileyken vücudunuzu formda tutmak artık çok kolay

Hamilelik döneminde aşermeden dolayı, fazlasıyla kilo alınır. Canınız ne isterse yediğiniz bu dönemde, dikkat etmediğiniz sürece ve aşırı kalorili besinleri tükettiğinizde kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.. Bunu aşmak için yapılacak birçok formül bulunuyor. Bunları uyguladığınızda hamilelik sürecini rahatlıkla kilo almadan atlatabilirsiniz.
YANA DÖNÜK OTURUN
Karnınız büyüdükçe karın kaslarının ayrılmasını önlemek neredeyse imkansızdır. Bu, büyüyen bebeğinizin baskısı ve vücudunuzun hamilelik sırasında geçirdiği tüm hormonal değişiklikler nedeniyle olur. Bu ayrılma zararsız olsa da biraz rahatsızlık verebilir ve göbeğinizin daha büyük görünmesine neden olarak bir çıkıntı bırakabilir. Daha fazla karın ayrılmasını önlemek için yataktan kalktığınızda veya oturduğunuzda yan tarafınıza dönmeyİ deneyin.
BOL BOL SU İÇİN
Yeterli su içmek genel sağlığınız için çok önemlidir. Kilonuzu kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Sulu kalmak hamilelik sırasında özellikle önemlidir. Çünkü su plasentanın oluşmasına yardımcı olur. Yeterince su içmekte zorlanıyorsanız, içmeyi sevdiğiniz bir şişe alın ve gittiğiniz her yere yanınızda götürün.
İKİ KİŞİLİK YEMEK YEMEKTEN KAÇININ
Hamilelikte yeme isteğinizi kontrol etmek zor olsa da, normal kalori alımınızı ikiye katlamamalısınız. Sırf hamile olduğunuz için her şeyi yiyebileceğinizi düşünmek cazip gelse de, doğumdan sonra yine de o bebeğin kilosunu vermeniz gerekecek. Aslında, hamileliğinizin ikinci ve üç aylık döneminden itibaren normal alımınızın üzerinde günde sadece 300 kaloriye ihtiyacınız vardır.
EN BÜYÜK ÖĞÜNÜNÜZÜ ÖĞLE YEMEĞİNDE YİYİN
Hamilelik oldukça yorucu bir dönemdir. Özellikle geceleri aşırı derecede aç hissettiğiniz zaman dilimidir. Ancak gereksiz kilolar almamak için en büyük öğününüzü öğle yemeğinde yemek daha iyidir. Sağlıklı, besleyici öğle yemeğine ve hafif akşam yemeğine bağlı kalmak, kilo alımınızı kolayca yönetmenize yardımcı olabilir.
EGZERSİZ YAPMAK İÇİN ZAMAN AYIRIN
Hamile olmak, kulağa ne kadar çekici gelse de günlerinizi kanepede yatarak geçirmeniz gerektiği anlamına gelmez. Hafif ve düzenli egzersiz, ruh halinizi yükseltmenize ve kilonuzu kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaktır. Ağır egzersizler hamilelik sırasında önerilmese de, yürüyüş ve hamile pilatesi gibi düşük etkili egzersizlerin keyfini çıkarabilirsiniz.