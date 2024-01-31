Bir tehlikesi daha ortaya çıktı! Vegan beslenen anne adaylarının bebekleri...

Danimarkalı uzmanlar, bitkisel bazlı beslenen hamile kadınların gebelik zehirlenmesi yaşama olasılığının beş kat daha yüksek olduğunu keşfetti.

Vegan anneler ayrıca ortalama 240 gram daha hafif bebekler dünyaya getiriyor. Araştırmacılar sonuçları düşük protein alımına bağladı ancak araştırmanın yalnızca gözleme dayandığı vurgulandı.

Gebelik zehirlenmesi riski vegan anneler arasında beş kat daha yüksek olarak belirlendi. Vegan annelerde risk yüzde 11.1 iken, omnivorlarda sadece yüzde 2.6 olarak tespit edildi.