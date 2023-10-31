Bu yaşa dikkat! Hamile kalma ihtimali %5’e düşüyor...

KISIRLIK TEDAVİSİ

Kısırlıkta uygulanabilecek tedavilerden bahseden Doç. Dr. Bozdağ, şunları söyledi:

"İnfertilite tedavileri nedene yöneliktir. Erkek infertilitesine neden olan sperm üretimindeki aksaklıklar, ilaç tedavileri veya cerrahi tedavilerle düzeltilebilirken, spermin dışarı atılması sorununa neden olan kanal tıkanıkları cerrahi işlem gerektirebilir. Kadın infertiltesinde ovulasyon (yumurtlama) sorunları ilaç tedavisi ile çözülebilirken, rahim ve tüplerin yapısal sorunları cerrahi tedavi ile düzeltilebilir. Yumurtlama sorunlarında hap veya iğne şeklinde kullanılan ilaçlar ile yumurta gelişimi sağlanır. Düzenli ilişki önerilerek gebelik olasılığı artırılır. Bir diğer tedavi yöntemi olan intrauterin inseminasyon (aşılama tedavisi) iki aşamadan oluşur. Birinci aşamada kadının yumurtalarının gelişimi doğal süreçte veya ilaç kullanılarak takip edilir. Yumurtlamanın sağlanmasını sonrası özel yöntemlerle hazırlan erkeğin spermi ince bir kateter yardımı ile kadının rahim içine bırakılır. Tüp bebek tedavisi ciddi erkek faktörü varlığında, kadında tüplerin tıkalı olduğu durumlarda, birçok tedaviye rağmen başarısız olmuş aşılama tedavileri sonrasında, ileri kadın yaşı veya düşük yumurtalık rezervi durumunda uygulanan bir tedavi yöntemidir."