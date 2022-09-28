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Günün İsmi
28 Eylül 2022
Kız Erden
Erkek Alpaslan
  • Abay
    Aydınlık, parlak
  • Acunay
    Dünya güzeli
  • Aden
    Cennet Bahçesi
  • Afra
    Pembeye çalar beyaz renk. Ayak değmemiş ak toprak.
  • Akay
    Ay'ın en güzel anı
  • Akçın
    Dürüst, sağlam kişilikli
  • Akınay
    Türkistan'da kadın ozanlara verilen ad
  • Alanur
    Yarı ışıklı
  • Alara
    Kırmızı süs
  • Alara
    Mitolojide bir yer adı. Prenses manasındadır.
  • Aleyna
    Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan.
  • Alin
    Yükselen ışık, ışığın kaynağıdır.
  • Alina
    Soylu, asil, güzel, parlak
  • Alkım
    Gökkuşağı, gerdan
  • Almila
    Al elma.
  • Almira
    Ay tutulması esnasında ayın çevresinde görünen kızıllık.
  • Alya
    Şeref, sema, dağ tepesi ve yüksek yer
  • Amelya
    Çalışkan, gayretli.
  • Amine
    Gönlü emin, kalbinde korku olmayan.
  • Artemis
    Eski Yunan Tanrıçalarından biri.
  • Arven
    Akşam yıldızı, güzellik, tazelik.
  • Asel
    Cennetteki 4 ırmaktan biri, bal ırmağı.
  • Atike
    Özgür, soylu, güzel, genç kız
  • Aurora
    Kutup ışıması.
  • Ayana
    Eski bir Türk tanrıçası
  • Ayben
    Ay gibi, ayın kendisi
  • Aybike
    Ay gibi parlak, aynı zamanda zeki, akıllı
  • Aycan
    İçi dışı ay gibi parlakaydınlık
  • Aycihan
    Cihanı aydınlatan ışık
  • Ayça
    Ay gibi güzel, aya benzer.

KIZ BEBEK İSİMLERİ

Kız isimleri, kız bebek bekleyen ailelerin ilk araştırdığı konulardandır. Evlatlarının güzel bir isme sahip olması her aile için önem teşkil eder. Bu sebeple değişik ve güzel anlamlı kız bebek isimleri araştırması bu tatlı serüvene atılan aileler için oldukça hassas bir meseledir. Her Müslüman aile için Kuran’da geçen kız isimleri öncelikli tercih olmaktadır. Bununla birlikte isimlerin taşıdığı anlamlar ve söyleniş güzelliği de kız bebek isimleri seçme sürecinde önem taşır. 2022 yılında sıkça kullanılan, modern, popüler, duyulmamış, en güzel kız isimleri sabah.com.tr’de! Bebeğinize en uygun ismi bulmak için Sabah.com.tr Kız Bebek İsimleri sayfasını ziyaret etmeniz yeterli olacak. Sayfamızdaki isimlerin anlamlarını, kökenlerini ve kullanılma sıklığını birkaç tıkla görebilir, birbirinden güzel kız isimleri arasından seçim yapabilirsiniz. A’dan Z’ye en güzel, farklı, değişik kız çocuk isimleri ve anlamları burada. Kuran’da geçen kız isimleri ile Arapça, Farsça, Türkçe kökenli kız bebek isimleri listesi aracılığıyla hayalinizdeki ismi bulabilirsiniz. Aklınızdaki ismin anlamı ve özelliklerini merak ediyorsanız, sağ üst köşedeki arama butonundan faydalanabilirsiniz. Eğer aklınızda bir kız bebek ismi yoksa listedeki isimleri inceleyebilir, beğendiğiniz isimleri sosyal medya butonlarına tıklayarak eşinizle ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

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