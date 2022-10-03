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Günün İsmi
3 Ekim 2022
Kız Ferhan
Erkek Şeci
  • Abay
    Aydınlık, parlak
  • Acunay
    Dünya güzeli
  • Afra
    Pembeye çalar beyaz renk. Ayak değmemiş ak toprak.
  • Akay
    Ay'ın en güzel anı
  • Akçın
    Dürüst, sağlam kişilikli
  • Akınay
    Türkistan'da kadın ozanlara verilen ad
  • Alara
    Kırmızı süs
  • Alina
    Soylu, asil, güzel, parlak
  • Alkım
    Gökkuşağı, gerdan
  • Alya
    Şeref, sema, dağ tepesi ve yüksek yer
  • Artemis
    Eski Yunan Tanrıçalarından biri.
  • Arven
    Akşam yıldızı, güzellik, tazelik.
  • Asel
    Cennetteki 4 ırmaktan biri, bal ırmağı.
  • Ayana
    Eski bir Türk tanrıçası
  • Aydilge
    Suyun ruhu
  • Ayliz
    Ay parıltısı ve cennetten bir bahçe
  • Aysima
    Uğurlu olan, çevresini aydınlatan
  • Ayzıt
    Şamanlarda ay tanrıçası
  • Bade
    Aşk şarabı
  • Bahar
    Doğanın canlandığı mevsim
  • Bahtınaz
    Nazlı bir karaktere sahip olan
  • Balahatun
    Üstün, asil kanlı. Değerli soy mensubu.
  • Balım
    Benim balım, samimi arkadaş.
  • Balkız
    Bal kadar tatlı kız
  • Banu
    Prenses, hanımefendi
  • Başak
    Buğday başı, okun ucuna takılan sivri demir, sümbül
  • Bedia
    Yeni ve görülmedik güzel şey
  • Bediz
    Açık, belli, görünen; süs bezek, bediş.
  • Bedriye
    Ayın ondürdüncü geceki haliyle ilgili.
  • Begüm
    Eski Türklerde "bey"in kadınlardaki karşılığı, "hanımefendi"

KIZ BEBEK İSİMLERİ

Kız isimleri, kız bebek bekleyen ailelerin ilk araştırdığı konulardandır. Evlatlarının güzel bir isme sahip olması her aile için önem teşkil eder. Bu sebeple değişik ve güzel anlamlı kız bebek isimleri araştırması bu tatlı serüvene atılan aileler için oldukça hassas bir meseledir. Her Müslüman aile için Kuran’da geçen kız isimleri öncelikli tercih olmaktadır. Bununla birlikte isimlerin taşıdığı anlamlar ve söyleniş güzelliği de kız bebek isimleri seçme sürecinde önem taşır. 2022 yılında sıkça kullanılan, modern, popüler, duyulmamış, en güzel kız isimleri sabah.com.tr’de! Bebeğinize en uygun ismi bulmak için Sabah.com.tr Kız Bebek İsimleri sayfasını ziyaret etmeniz yeterli olacak. Sayfamızdaki isimlerin anlamlarını, kökenlerini ve kullanılma sıklığını birkaç tıkla görebilir, birbirinden güzel kız isimleri arasından seçim yapabilirsiniz. A’dan Z’ye en güzel, farklı, değişik kız çocuk isimleri ve anlamları burada. Kuran’da geçen kız isimleri ile Arapça, Farsça, Türkçe kökenli kız bebek isimleri listesi aracılığıyla hayalinizdeki ismi bulabilirsiniz. Aklınızdaki ismin anlamı ve özelliklerini merak ediyorsanız, sağ üst köşedeki arama butonundan faydalanabilirsiniz. Eğer aklınızda bir kız bebek ismi yoksa listedeki isimleri inceleyebilir, beğendiğiniz isimleri sosyal medya butonlarına tıklayarak eşinizle ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

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