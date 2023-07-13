Bu kapatıcı rengi tüm kuralları değiştirecek! Onlarca yaş gençleştiren o yöntem

TikTok güzellik içerikleri üreten @klaudiasyd tarafından popüler hale getirilen ombré göz altı tekniği yazın makyaj trendi ve iki klasik makyaj öğesini birleştiriyor: kapatıcı ve likit allık! Diğer kapatıcı tüyoları yüzünüzde sarkmaları görüntüsünü engelleyen ve kalkık bir görünüm sunarken, bu ombré tekniği size sıcak, genç bir ışıltı verir. İhtiyacınız olan tek şey, göz altı bölgenizin çeşitli bölgelerinde farklı tonlarda kapatıcı ve allık, biraz sabitleyici pudra ve bolca karıştırma ve şimdiye kadarki en ışıltılı görünümünüze ulaşma yolunda ilerleyeceksiniz.

Kapatıcıdan önce fondöten mi yoksa kapatıcı mı yapıyorsunuz ? İkincisini kullanıyorsanız, tam ombré göz altı efekti için rutin değiştirmeniz gerekebilir. Bazınızı (astar, fondöten, kontür), gözlerinizi ve kaşlarınızı bitirdikten sonra, çalışacağınız kapatıcı ve allık tonlarını seçin.

"Ombré", iç köşenizdeki en açık renkten dış köşenizin altındaki alandaki en koyu allığa kadar renklerin birbirinin içine girdiği kademeli bir geçişi ifade eder. Öncelikle, cilt tonunuzdan yaklaşık iki ila üç ton daha açık bir kapatıcı ve bir ila iki ton daha açık bir kapatıcı alın. İlk kapatıcı iç köşenizi aydınlatır ve ikincisi onu tonlandırır ve gradyanı başlatır.

Sırada, allık tonlarınızı seçin. Bu teknik için, aynı gölge aralığında, biri diğerinden daha açık olan iki renge ihtiyacınız olacak. Örneğin, yumuşak pembe bir allık ile bir fuşya allığı veya açık turuncu bir allık ile daha derin bir mercanı eşleştirin. Artık kapatıcılarınız ve allıklarınız şekillendiğine göre, uygulamaya başlayabilirsiniz.