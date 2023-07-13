Bu kapatıcı rengi tüm kuralları değiştirecek! Onlarca yaş gençleştiren o yöntem

TikTok güzellik içerikleri üreten @klaudiasyd tarafından popüler hale getirilen ombré göz altı tekniği yazın makyaj trendi ve iki klasik makyaj öğesini birleştiriyor: kapatıcı ve likit allık! Diğer kapatıcı tüyoları yüzünüzde sarkmaları görüntüsünü engelleyen ve kalkık bir görünüm sunarken, bu ombré tekniği size sıcak, genç bir ışıltı verir. İhtiyacınız olan tek şey, göz altı bölgenizin çeşitli bölgelerinde farklı tonlarda kapatıcı ve allık, biraz sabitleyici pudra ve bolca karıştırma ve şimdiye kadarki en ışıltılı görünümünüze ulaşma yolunda ilerleyeceksiniz.
GÖLGELENDİRME İŞLEMİ İLE BAŞLAYIN
Kapatıcıdan önce fondöten mi yoksa kapatıcı mı yapıyorsunuz ? İkincisini kullanıyorsanız, tam ombré göz altı efekti için rutin değiştirmeniz gerekebilir. Bazınızı (astar, fondöten, kontür), gözlerinizi ve kaşlarınızı bitirdikten sonra, çalışacağınız kapatıcı ve allık tonlarını seçin.
"Ombré", iç köşenizdeki en açık renkten dış köşenizin altındaki alandaki en koyu allığa kadar renklerin birbirinin içine girdiği kademeli bir geçişi ifade eder. Öncelikle, cilt tonunuzdan yaklaşık iki ila üç ton daha açık bir kapatıcı ve bir ila iki ton daha açık bir kapatıcı alın. İlk kapatıcı iç köşenizi aydınlatır ve ikincisi onu tonlandırır ve gradyanı başlatır.
Sırada, allık tonlarınızı seçin. Bu teknik için, aynı gölge aralığında, biri diğerinden daha açık olan iki renge ihtiyacınız olacak. Örneğin, yumuşak pembe bir allık ile bir fuşya allığı veya açık turuncu bir allık ile daha derin bir mercanı eşleştirin. Artık kapatıcılarınız ve allıklarınız şekillendiğine göre, uygulamaya başlayabilirsiniz.
NOKTALARI BELİRLEYİN VE KARIŞTIRIN
En hafif kapatıcıyı göz altınızın iç köşesine yakın bir yere uygulayın ve ardından hemen yanına ikinci kapatıcıdan biraz uygulayın. Göz altı bölgenizin ortasındaki daha soluk allığı ve ardından dış köşenizin altındaki daha koyu allığı uygulayın.
Buradaki amaç, ombré efektini korumaktır ve bu nedenle, tonları tamamen birbiriyle iç içe geçirmekten kaçınmak için yeterli hassasiyete sahip bir karıştırma aletine ihtiyacınız olacaktır. Bunun için makyaj süngerini yerine bir kapatıcı bir fırçası deneyebilirsiniz.
En hafif kapatıcıyı önce iç köşeye dağıtın ve diğer ürünlerle tekrarlayın. İşin püf noktası, aynı alanda dikey olarak harmanlamak ve diğer noktalara çok fazla dokunmaktan kaçınmaktır, böylece onları karıştırmazsınız. Diğer noktalar siz onlara ulaşamadan kurursa, onları tekrar nemlendirmek için fırçanıza veya göz altı bölgenize biraz sabitleyici sprey püskürtün ve sonra dağıtın. Karıştırma işlemini bitirdiğinizde, göz altı alanınızı biraz yarı saydam sabitleyici pudra ile tamamlayın.
Bu görünümü yakalamanın anahtarı, yüksek kaliteli ürünler kullanmaktır. Sıvı allık, bu teknik için toz veya kremden daha iyi bir seçenek olma eğilimindedir, çünkü, doğal bir ışıltıyla sonuçlanan, yapımının ve karıştırılmasının kolaydır.