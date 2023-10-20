Gün boyunca sabit makyajın sırrı! Bu teknikle profesyonel gibi makyaj yapacaksınız...

Hem daha canlı hem de daha genç bir görünüm için uygulayabileceğiniz birkaç makyaj tekniği, bambaşka bir görünüm kazanmanızı sağlayabilir. Basit bir far rengi seçimi ve her zamankinden farklı bir ruj uygulaması, tüm bunlar için yeterli. İşte makyaj rutininizi değiştirecek o ipuçları…
RUJ UYGULAMASINDA PARLAK DOKUNUŞLAR
Makyözler, son dönemlerde 90'ların "parlak" dokunuşlarını ve modern bir minimalistliği dudaklarda bir araya getiriyorlar. Dudağın iç kısmında uygulayacağınız koyu bir renk üzerine fırçayla hafif bir "parlak lipgloss" uygulaması, dudakta modern bir görünümle birlikte daha cesur ve dolgun bir yapıyı bir araya getiriyor.
KREM ALLIKLAR KALICILIĞIN DA SIRRI
Allık uygulamasında gün içerisinde kolaylıkla uçup gidenler, ortak sorunlardan biri. Fakat doğal bir ışıltının yanı sıra rengin daha kalıcı olması için ufak bir tüyo mevcut. Pudra üzerine "krem allık" uygulamasını hafif bir şekilde yapmak, daha uzun süre canlı bir görünüm kazandırıyor. Rengin elmacık kemiklerinizde, şakaklara doğru yüksek tutulması ve böylece rengin yüzün merkezinde çok fazla yoğunlaşmaması gerekiyor.
DAHA BELİRGİN BİR GÖRÜNÜM İÇİN EYELINER
Gözlerin iç ve üst kenarlarına eyeliner uygulaması, daha dolgun bir göz yapısı sunuyor. Özellikle siyah rengi, bu noktada tercih edebilirsiniz. Uzmanlar, mavi rengin gözlerinizdeki beyazın parlaklaşmasına yardımcı olabilecğeini belirtiyor. Ayrıca daha belirgin bir görünüm istiyorsanız dış köşelere ekstra bir kat maskara sürebilirsiniz.
FAR RENGİNİ DEĞİŞTİRİN
Gözleri belirginleştirmenin ve çerçeve eklemek için gölge uygulaması oldukça yaygın. Fakat klasik bir kahverengi veya siyah yerine yumuşak bir gri ton tercih edebilirsiniz. Dairesel hareketlerle uyguladığınız bu farın, son aşamada fazlasını alabilmek için hafif bir göz farı kullanabilirsiniz.
KONTUR İÇİN ALLIK
Allık elmacık kemiklerinizi şekillendirmek için de kullanılabilir. Elmacık kemiğinin üst kısmında açık bir renk tonu kullanabilir ve ardından bunun etrafında daha koyu bir renk tonunun kullanabilirsiniz. Burada asıl önemli olan allığı nereye uyguladığınız. Daha geniş bir yüz için, elmacık kemiğinin dışına uygulayarak şekillendirin. Daha küçük bir yüz için, yanakların elmacık kemiklerine allık uygulayarak yüzü yuvarlaklaştırın.