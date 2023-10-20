Gün boyunca sabit makyajın sırrı! Bu teknikle profesyonel gibi makyaj yapacaksınız...

Makyaj, hepimizin günlük hayatının vazgeçilmez rutinlerinden biri. Fakat her dönemde farklı tonlar ve tekniklerle birbirinden farklı makyaj formunu deneyebilirsiniz. Son dönemlerde oldukça favori birkaç teknik, tüm rutini baştan aşağı değiştirebilir.

Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:28 PAYLAŞ ABONE OL

Hem daha canlı hem de daha genç bir görünüm için uygulayabileceğiniz birkaç makyaj tekniği, bambaşka bir görünüm kazanmanızı sağlayabilir. Basit bir far rengi seçimi ve her zamankinden farklı bir ruj uygulaması, tüm bunlar için yeterli. İşte makyaj rutininizi değiştirecek o ipuçları…

RUJ UYGULAMASINDA PARLAK DOKUNUŞLAR Makyözler, son dönemlerde 90'ların "parlak" dokunuşlarını ve modern bir minimalistliği dudaklarda bir araya getiriyorlar. Dudağın iç kısmında uygulayacağınız koyu bir renk üzerine fırçayla hafif bir "parlak lipgloss" uygulaması, dudakta modern bir görünümle birlikte daha cesur ve dolgun bir yapıyı bir araya getiriyor.