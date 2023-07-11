Hem profesyonel hem doğal makyajın sırrı! Yeni allık trendi her şeyi değiştirecek...

Ünlü makyöz Emily Gray, allık uygulamak için birden fazla allık tonu kullanmanın daha trend olduğunu ve mükemmel bir görünüm sunabileceğinizi belirtiyor. Allıkları karıştırmak da cilt tonunuz için mükemmel rengi elde etmenizi sağlayarak istediğiniz ton aralığını bulmanıza imkan tanıyor.

Makyaj sanatçısı Daniel Martin, bir allık tonu seçmenin en iyi yolunun onu dudaklarınızla karşılaştırmak olduğunu söylüyor. "Doğal dudak renginizle veya rujunuzla 'çakışıp çakışmadığını' görmek için yanaklarınızın elmacık kemiklerinde test edin. Kötü veya doğal görünmüyorsa, başka bir renk tonu seçmelisiniz" uyarısında bulunuyor.

Allığınızı cilt tonunuzla eşleştirmek istiyorsanız, iki rengi karıştırmak bu mükemmel karışımı elde etmenize yardımcı olabilir. Cilt tonunuz ve ten renginiz için en iyi eşleşmeyi seçmeyi düşünün.

Cildiniz açık bir tonsa, daha az allık kullanmak isteyebilirsiniz, ancak açık pembe ile başlayabilir ve size uygun bir ton bulmak için onu daha koyu, daha yoğun morumsu bir gölge ile karıştırabilirsiniz.

Orta teniniz varsa, mükemmel gölgeniz için farklı pembe türlerini karıştırabilirsiniz. Makyaj sanatçısı Cher Webb, "Orta cilt tonları, daha sıcak alt tonlarla daha bronzlaşma eğiliminde bir sonuç elde edebilir. Bu tür bir cilt, pembe ve pembe pembelerin karışımıyla harika görünür" diyor.

Koyu teniniz varsa, ten renginize uyması için kırmızı veya böğürtlen rengi bir ton elde edebilirsiniz. Hatta bir mercan rengiyle başlamayı deneyebilir ve ardından işleri biraz karıştırmak için bir böğürtlen rengiyle devam edebilirsiniz.