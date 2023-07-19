Makyaj yapmadan hemen önce sürün! Cildinizi adeta porselene dönüştürüyor...

Güzellik ve cilt bakımı uzmanı Sasha Core, baz hakkındaki düşüncelerini ve kusursuz bir yüz için onu uygulamanın gerekli olup olmadığına dair tüm merak edilenleri açıkladı. Aslında Core'a göre makyaj setinizde en az bir baz bulundurabilir ve ürünü yüzünüzde mümkün olan en iyi makyajı yapabilmek için kullanabilirsiniz.
Genellikle silikon bazlı makyaj bazları, fondöteninizden ve kapatıcınızdan önce uygulanmak içindir, ama neden? Sasha Core, " Makyaj bazları, cildi makyaja hazırlamaya yardımcı olarak daha iyi ve daha uzun süreli makyaj uygulamasına olanak tanır" diyor.
Core, baz kullanımının makyajınızı yüzünüzde daha uzun süre kalmasına yardımcı olabileceğini açıklıyor. "Baz olmadan, makyajınız sadece birkaç saat sonra solabilir" diye açıklayan Core, baz kullanımı makyajın tüm gün kalmasını sağlayabileceğini belirtiyor.
Core, iyi bir makyaj bazının aynı zamanda cilt tonunuzu eşitlemeye , yağı emmeye yardımcı olarak mat bir görünüme yardımcı olabileceğini, kusurları düzeltebileceğini ve hatta güneş hasarına karşı koruma sağlayabileceğini de açıklıyor. Genel olarak, temel makyaj ürünlerinizi sürmeden önce bir baz uygulamak için zaman ayırmanın "daha kusursuz görünen bir cilt için fondöten ve kapatıcı uygulamayı kolaylaştırmanın" en iyi yolu olduğuna vurgu yapıyor.
Bununla birlikte, Sasha Core bizi "tüm makyaj bazlarının aynı üretilmediğini" ve "cilt tipiniz için özel olarak tasarlanmış olanı seçtiğinizden emin olun" diyerek uyarıyor. Bu ayrım, yağlı cilde sahip olanlar için yağsız formüller veya cildiniz kuru olma eğilimindeyse nemlendirici baz kullanmak anlamına gelir. Cilt tipiniz için doğru ürünü bulduğunuzda ve fondöteni uyguladığınızda Core, genel olarak eşit bir uygulama sağlamak için makyaj bazını bölümler halinde uygulamanızı önerir.
Son olarak ve muhtemelen en önemlisi, Core, üzerine herhangi bir ürün eklemeden önce makyaj bazının kurumasına izin verilmesinin de önemli bir ayrıntı olduğunu vurguluyor.
Makyaj bazını uyguladıktan sonra, fondöten veya diğer makyajı uygulamadan önce birkaç dakika bekletin. Bu bekleme süresi, makyaj bazının gerçekten cildinize işlemesini ve makyajınız için pürüzsüz bir temel katman oluşturmasını sağlar.
Makyaj bazının sağladığı temel sayesinde makyajın düzensiz dokusuyla ilgili daha az sorun yaşarsınız.