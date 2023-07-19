Makyaj yapmadan hemen önce sürün! Cildinizi adeta porselene dönüştürüyor...

Güzellik ve cilt bakımı uzmanı Sasha Core, baz hakkındaki düşüncelerini ve kusursuz bir yüz için onu uygulamanın gerekli olup olmadığına dair tüm merak edilenleri açıkladı. Aslında Core'a göre makyaj setinizde en az bir baz bulundurabilir ve ürünü yüzünüzde mümkün olan en iyi makyajı yapabilmek için kullanabilirsiniz.

Genellikle silikon bazlı makyaj bazları, fondöteninizden ve kapatıcınızdan önce uygulanmak içindir, ama neden? Sasha Core, " Makyaj bazları, cildi makyaja hazırlamaya yardımcı olarak daha iyi ve daha uzun süreli makyaj uygulamasına olanak tanır" diyor.

Core, baz kullanımının makyajınızı yüzünüzde daha uzun süre kalmasına yardımcı olabileceğini açıklıyor. "Baz olmadan, makyajınız sadece birkaç saat sonra solabilir" diye açıklayan Core, baz kullanımı makyajın tüm gün kalmasını sağlayabileceğini belirtiyor.