Sosyal medyada viral oldu: Face lifting işlemini bitirecek yöntem! Saniyeler içinde mükemmel konturun sırrı...

Bununla birlikte, yüzünüzü makyajla şekillendirirken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç şey vardır; örneğin, kontur gölgenizin ne olması gerektiği , hangi ürünleri ve araçları kullanmak istediğiniz ve tabii ki onu nereye uygulamak istediğiniz gibi.

En iyi görünen kontürü kesinlikle kendiniz yapabilirsiniz ve TikTok'ta çarpıcı bir elmacık kemiği konturu elde etmenize yardımcı olacak basit ama etkili bir tüyo var. İhtiyacınız olan tek şey makyajınız ve biraz bant, makyaj bandı veya standart düz bir bant işinizi görecektir. Yanak konturunuzu nereye uygulayacağınızı bulmakta zorlandıysanız, bu tüyo yanaklarınızı mükemmel bir şekilde hizalamanıza yardımcı olabilir.

Kontur oluşturmak için, bandı elmacık kemiklerinizin kenarlarına ulaşacak kadar uzun olacak şekilde ölçün. Bandı önünüze doğru uzatın ve ortasını ağzınıza yerleştirin, bandı yerinde tutmak için ağzınızı bandın etrafına kapatın. Ardından iki yan bandı alıp kulaklarınıza doğru çekin, elmacık kemiklerinizle hizalayın ve yanaklarınıza yapıştırın.

Bandı ağzınıza yerleştirmek, kontur çizgilerini her bir yanakta simetrik olmaya zorlar. Ağzınızdaki banttan gerçekten rahatsızsanız, iki parça bant alıp ağzınızın köşeleriyle hizalamayı da deneyebilirsiniz.