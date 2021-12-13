Ünlü makyaj sanatçılarından bakım sırları: Fondötenin içine yağ eklerseniz...

Kırmızı halıda yürüyen ünlüleri gördüğümüzde makyajları mükemmel görünüyor olabilir. Hepimiz bu görünümü günlük hayatımızda da yakalamak için birbirinden farklı tüyolar deniyoruz. Ama her zaman doğru tüyoya ulaşamayabiliyoruz. Fakat aslında birçok mükemmel makyaj sırrı, ayrıntılarda gizleniyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:27

Nemli, parlak bir cilde, mükemmel kaşlara ve canlı renkte dudaklara sahip olan yıldızların buna ulaşmak için birkaç formülü bulunuyor. İşte bu ipucunu yakalamak için ihtiyacınız olan her şeyi sizler için sıraladık. Parlak ve canlı bir makyaj için ihtiyacınız olan tüm adımlar burada…

RUJUNUZU İÇTEN DIŞA DOĞRU SÜRÜN Ruj sürmek basit görünebilir, ancak makyaj sanatçıları önce dudaklara peeling yaparak rujun pürüzsüz bir şekilde görünmesi için ilk adımı uygularlar. Bu dudak peelingi aşaması, parmak veya hafifçe ıslak bir diş fırçası kullanılarak yapılabilir. Daha sonra dudakları nemlendirmek için dudak balsamı ile uygulamanız gerekir. Dudaklarınızı dudak kalemi ile kapladıktan sonra, ruju merkezden dışarıya doğru sürün. Dışarıdan başlamak, hem dudak hatlarını iyice belirleyememeye hem de düzgün sürülmemiş bir ruja neden olabilir. Son olarak dudakların merkezini vurgulayarak dolgun ve canlı bir ruj görünümüne sahip olabilirsiniz.

MAKYAJ ÖNCESİ CİLT HAZIRLAMA ADIMI ÇOK ÖNEMLİ Cildi makyaja hazırlamak çok önemlidir. Başlangıçta cildi nemlendirmek veya nemlendirici bir yüz maskesi yapmak için daha fazla zaman harcamak cildin daha taze görünmesini sağlayabilir ve sonuç daha iyi olacaktır. Ayrıca, bir kapatıcı kullanmak, cildi pürüzsüzleştirmeye, yara ve kusurları doldurmaya ve makyajın daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacaktır.

FONDÖTENİNİZE YAĞ EKLEYİN Işıltılı nemli bir ışıltı için makyaj uzmanları, fondötene parlayan bir etki yaratan yağ eklerler. Yüz yağları, harika bir son dokunuş eklemek için yüzün yüksek noktalarında bir aydınlatıcı olarak da kullanılabilir.

ALLIĞI FONDÖTENİN ALTINA UYGULAYIN Fondöten altına allık sürmek alttan geliyormuş gibi görünecek ve daha doğal bir yapı sağlayacaktır. Bunu yapmanın bir başka yolu da, fondötenden sonra allık uyguladığınız bir "allık sandviçi" oluşturmaktır. Allığı uyguladıktan sonra ardından tekrar fondöteninizi uygularken kullandığınız aynı fırça veya süngeri kullanarak allıkların üzerinden tekrar hafifçe geçmektir. Biraz pratik gerektirir ancak size daha genç bir görünüm kazandırır.

FONDÖTENİ KARIŞTIRMAK İÇİN ISLAK MAKYAJ SÜNGERİ KULLANIN Birçok makyaj sanatçısı, süngerlerin nemli kullanıldığında fondötenin daha doğal görünmesini sağladığını belirtir. Süngerdeki fazla suyu sıkın ve daha sonra fondötenin yüzünüzde pürüzsüz bir görünüm verebilmesi için hafif sert hareketler uygulayın. Süngeri temiz tutmanız ve her kullanımdan sonra yıkamanız önemlidir. MAKYAJ ÖNCESİ YÜZ MASAJI İLE CİLDİ UYANDIRIN Cildi nemlendirirken ve hazırlarken, cilde masaj yaparak ve hafifçe vurarak cildin uyanmasına ve lenfatik sistemin uyarılmasına yardımcı olur . Elinizi elmacık kemiklerinin üzerinde gezdirin ve çeneye, alına ve burna hafifçe vurun. Herhangi bir şişkinliği azaltmaya yardımcı olur ve kusursuz bir görünüm vermeye yardımcı olur.

ŞEKLİ ELDE ETMEK İÇİN ÖNCE KAŞLARI AŞAĞI DOĞRU FIRÇALAYIN Önce kaşları aşağı doğru fırçalayarak, kaşlarınızın en yüksek noktasından başlayarak temel yapının ana hatlarını çizebilirsiniz. Kaş oluşturmak için uygun renkte bir kalemle hafif ince kaş teli benzeri vuruşlar kullanın. Sonra fırçalayın ve şekli doldurmayı bitirin. Tüyleri yukarıda tutmak için kaş jeli kullanabilirsiniz, ancak elinizde yoksa saç spreyleri ve jeller kullanılabilir. Saç spreyi kullanıyorsanız, kaş fırçasına az miktarda püskürtün.

TOZ YERİNE KREM ÜRÜNLER KULLANIN Nemli, sağlıklı görünen cilt, herkes tarafından aranan şeydir. Toz ürünler, cildimizin doğal kırışıklıkları arasına oturma eğilimindedir. Kremler ise, nemli görünümün elde edilmesine yardımcı olabilir. Göz farı, allık, kontur ve bronzlaştırıcıyı krem formunda kullanmayı deneyin. Merhem gibi daha kalın bir kremi bir göz farı tozu ile karıştırarak kendi krem göz farınızı oluşturabilirsiniz.