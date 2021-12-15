Her dönemin en iyisi! İşte bir stilist gibi tulum giymenin sırrı

Tulumlar geri döndü ve her zamankinden daha şık. Ancak bu sefer onları giymek için çocuk olmanıza gerek yok. Kendall Jenner'dan Alexa Chung'a ve hatta Sarah Jessica Parker'a kadar herkes şu anda tulumları sallıyor ve bunu yaparken harika görünüyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:58

Bu nedenle, hem sevimli hem de rahat, giymesi kolay bir kıyafet arıyorsanız, sadece bir çift alın. Ardından, tulumlarınızı bir yıldız gibi nasıl giyeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki ünlü ilham kaynağımıza bir göz atmanız yeterli.

TULUM İÇİNDE NASIL GÜZEL GÖRÜNEBİLİRİM? Tulumlar bir zamanlar işçiler veya çocuklar için üretilmiş bir kıyafet olabilir, ancak kadınlar için harika bir giysidir. Üstelik rahat ve şık olabilir. Modeller ve ünlüler tulumları kolayca benimsedi ve bize istediğimiz görünüm için ihtiyacımız olan ilhamı verdi. Denim tulumlar popüler bir seçimdir; fakat skinny tasarımlar, gösterişli bir görünüme sahiptir. Bunlar beyaz bir tişört veya düğmeli bir bluzla birlikte giyilebilir. Gösterişli ve keskin bir seçenek istiyorsanız, deri tulumlar harikadır ve topuklu ayakkabılar ve omuzları açık bir üst ile giyilebilir. Kısa tulumlar yaz için idealdir ve bir bikini, hafif bir bluz veya kısa bir üst ile en iyi görünümü sunar. TULUMLAR NASIL GİYİLİR? Tulumlar rahat ve şaşırtıcı derecede çok yönlüdür. Bu kombini yapabilmenin en kolay ve en şık yollarından biri, giysiyi üzerine oturan bir tişörtle eşleştirmektir. Omuzları açık bir tasarım, görünüme biraz daha kadınsılık katar ve böyle giyinmek istiyorsanız, onları düğmeli bluz üzerine giyebilirsiniz. Ayrıca geniş bir renk yelpazesi vardır, ancak siyah beyaz veya kot gibi katı nötr tonlar, karıştırılması ve eşleşmesi açık ara en kolay olanlardır. TULUMLAR DAR MI YOKSA BOL MU OLMALI? Tulumunuzun dar mı bol mu olacağına karar vermek, yaratmak istediğiniz görünüme bağlıdır. Daha rahat bir estetik istiyorsanız, daha gevşek bir uyum tercih edin ve skinny bir stille sofistike bir görünüm elde edilebilir. Kalça, popo ve bel de vücut şeklinizi tamamlamak ve dağınık görünmekten kaçınmak için iyi oturmalıdır. TULUMUN ALTINA BİR ŞEY GİYİLMELİ Mİ? Tulumunuzun altına ne giyeceğinizi seçmenin birkaç kuralı vardır. Çünkü şık ve şık olan çeşitli üstler vardır. Sade bir tişört, rahat bir görünüm için harikayken, klasik bir düğmeli gömlek ile daha şık bir görünüm karşılanabilir. Tulumun altına çok kalın bir şey giymemeyi unutmamalısın çünkü bu durum, tulum ile yaptığın kombinin görünümünü olumsuz etkileyecektir.

Kot Tulum Tulum söz konusu olduğunda, mavi kot tasarımları orijinal ve muhtemelen en iyisidir. Yani Ruby Rose, Sarah Jessica Parker, Hilary Duff ve Alessandra Ambrosio gibi ünlülerin hepsinin neden bir kot tulumu olduğu şaşırtıcı değil. Görünümünüzle kendinizi en iyi şekilde hissetmek için mükemmel uyumunuzu bularak başlayın. Salaş stiller gündelik görünümler için ideal olsa da, skinny tasarımlar daha şık ve daha gösterişli görünür. Tabii ki, elde etmeye çalıştığınız estetiğe bağlı olarak her iki seçenek de giyilebilir. Deri Tulum Geleneksel kot tulumların dışında gösterişli ve sıra dışı bir alternatif için deri stilini düşünmelisiniz. Deri tulumlar, dikkatleri üzerinde toplayacak, çarpıcı ama şık bir görünüm yaratır. Bu nedenle, Olivia Palermo gibiyseniz ve cesur bir moda görünümünden hoşlanıyorsanız, onlara bir şans verdiğinizden emin olun. Deri tulumunuzu gündüze uygun tutmak için yumuşak, feminen bir dokunuş eklemeyi deneyin. Bunu, tulumlarınızı omuzları açık bir üst, topuklu ayakkabılar ve güneş gözlükleriyle kombinleyerek yapabilirsiniz.

Kısa Tulum Tulumlar yaz da dahil olmak üzere yılın herhangi bir zamanı için idealdir. Sıcak aylarda kısa bir kot tulum stili seçebilirsiniz. Kısa tulumlar özellikle bronzlaşmış bacakları göstermek için mükemmeldir. Aşırı ısınmadan giymek için altına hafif bir bluz veya kısa bir üst eklemeyi deneyin. Alternatif olarak, eğlenceli bir plaj topluluğu için tulumunuzun altına bir bikiniyi giymeyi düşünün. Görünümü şık bir şekilde tamamlamak için hasır şapka ve dolgulu espadriller ekleyebilirsiniz. Siyah Tulum Biraz abartılı bir görünümden hoşlanan kadınlar için siyah tulumlar, gardırop için değerli bir tamamlayıcıdır. Mürekkep tonları sayesinde siyah tulumlar, standart mavi kot tasarımlarından daha fazla tarz yansıtıyor ve bu da onları modayı takip eden kadınlar için mükemmel kılıyor. En çarpıcı tasarımlar için Kendall Jenner'ın inanılmaz stilinden ilham almayı deneyin. Model, bir moda kampanyası çekimi için beyaz balıkçı yaka kazak giydiği siyah tulum içinde süper şık görünüyor. Beyaz Tulum Mavi veya siyah tulumlara daha hafif ve daha parlak bir alternatif arıyorsanız, beyaz bir tulum giyebilirsiniz. Hem yaz günleri hem de iddialı kış görünümleri için mükemmel olan beyaz tulumlar inanılmaz derecede şık ve havalı görünüyor. Kendi tulumunu şık bir şekilde kombinlemek için kıyafet ilhamı veren model ve güzellik kraliçesi Olivia Culpo'ya bakın. Beyaz tulumlarınızı beyaz bir üst ve topuklu ayakkabılarla yeni ve iddialı bir stil sağlıyor.

Tişört ile kombinlenen tulumlar Basit görünebilir, ancak bir T-shirt ile giyilen tulumlar ciddi şekilde modaya uygun bir görünüm olabilir. Ek olarak, çok yönlü bir kıyafet seçeneğidir ve hem gündüz hem de gece boyunca iyi bir kıyafet olabilir. Gün boyunca tulum ve tişört giymek için Cara Delevingne gibi olun ve görünümü günlük spor ayakkabılarla eşleştirin. Bir gece için, spor ayakkabılarını topuklu ayakkabılarla değiştirerek ve şık bir ceket ekleyerek harika bir kombin yapabilirsiniz. Uzun Kollu Üst veya Kazak ile Kombinlenmiş Tulum Uzun kollu üst veya süveterli bir tulum giymeyi deneyin. Kış için mükemmel olan bu takım, sizi sıcak tutarken aynı zamanda şık görünmenizi de sağlar. Görünümünüzü daha çarpıcı bir hale getirmek için bir çift siyah kot tulum seçmeyi deneyin. Ardından, rahat bir görünüm için tulumunuzu basit beyaz uzun kollu bir üstle veya daha modaya uygun bir görünüm için parlak kırmızı bir kazak gibi daha cesur bir şeyle eşleştirin.