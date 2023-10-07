Her zaman şık olmanın sırrı! Tüm dolaplarda olması gereken 5 parça...





KENDİNİZE YENİ BİR STİL İKONU SEÇİN

Kabul edelim hepimiz giyinirken birilerinden etkileniyoruz, onlardan feyz alıyoruz. Peki farkındaysanız tam da bu nedenle yaptığınız kombinler bir süre sonra birbirlerine başlamaya başlıyor. Kendinize yeni bir stil ikonu belirleyin, onun dolabına benzer kıyafetler almak için değil tabii ki. Dolabınıza bambaşka bir gözle bakabilmek için. Bir anda belki de sıkıcı fularlarınızı çantanıza bağlamaya, onları birer bluz gibi kullanmaya da da kemer yapmaya başlayacaksınız. Aynı siyah takımlar içinde her birimiz nasıl da farklı oluyoruz. Bunun nasıl mümkün olduğunu bir düşünün bakalım... Beyaz aksesuvarlar kullanıyorsanız gold modellere geçmeniz bile bir anda havanızı değiştirecektir emin olun.



AKSESUVAR EKLE, TRENDLERİ TAKİP ET

Peki ya trendler? Çok haklısınız dolabımızı renklendiren, canlandıran, tazelendiren parçalar hep doğal olarak trend ürünlerin arasından çıkıyor. Ama trendleri takip etme çılgınlığına girmeden bunu yapabilmenin çok daha kolay bir yolu var... Aksesuvarlara odaklanın... Kemer, çanta, ayakkabı ya da şapka doğal olarak ilk bakacağınız ürünler olsun. Ama tokalar, fularlar, şallar, mücevherler size kolaylıkla yeni sezonun ruhunu verecektir bundan emin olun. Mesela çiçek desenlerinin popüler olduğu dönemde hepimizin çiçekli fularlara, üç boyutlu ve çiçekli boyun bağlarına yönelmemizin nedeni de tam olarak bu. Bir anda maksimalizm teması yükselişe geçtiğinde iddialı aksesuvarlara, kolye ve küpelere yönelmemizin nedeni de tam olarak bu...



ELDEN GEÇİRİN, YENİLEYİN, İLERİ DÖNÜŞTÜRÜN

Elinizde iyi bir markaya ait bir jean pantolon var mesela... Ancak artık fiziğinize de trendlere de uygun değil. Yapacağınız şey bu pantolonu etek yapmak... Evet evet yanlış okumadınız. Hemen gidin terzinize bu pantolonu götürün ve sezon trendlerine uygun yırtmaçlı diz altına kadar uzanan bir etek yapmasını isteyin. Evde sayısız tişört varken crop top bir tişört almayın. Bir kısmını ayırın ve kestirin. Kazaklarınızın üzerini süslemek için iğneler ve broşlar satın alın. Jean gömlek ve hırka ya da kazaklarınızın kollarını kestirip birbiriyle değiştirin. Farklı bir model yaratın. Modanın en güzel yanı yaratıcılığı artırması ve bize hayal kuracak alan tanıması... Siz de bundan yararlanın. Ceketlerin boylarıyla oynayın, araya farklı kumaşlardan parçalar ekletin ve daha oversize bir model elde edin... Bir kez bu konulara eğilmeye başladığınızda zaten kendinizi yepyeni modeller yaratmaktan alamayacaksınız.