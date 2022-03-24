Acısı fazla kaçan yemek nasıl kurtarılır? Bu yöntem sayesinde yemek çöp olmaktan kurtuluyor

Yemeklere koyduğumuz pul biber gibi acı baharatlar içeriğinde bulunan kapsaisin maddesi sayesinde acı tadı veriyor. Az miktarlarda kullanıldığında hem yemeklere lezzet veren hem de sağlıklı olan acı, fazla kullanıldığında mide için zararlı olabilir ve hatta yemeği yenmeyecek duruma getirebilir.

Bir yemek sulu olduğunda içine pirinç atılıyor, tuzlu olduğunda ise patates kullanılıyor. Peki acı olduğunda ne yapmak gerekiyor? Özenle hazırladığınız yemeğinize yanlışlıkla fazla acı baharat kattığınızı düşünüyorsanız sıralayacağımız ürünler sayesinde yemeğinizi çöp olmaktan kurtalabilirsiniz.

YEMEĞİN ACILIĞINI ALAN SEÇENEKLER

Sıvı yağ

Sıcak su

Bal

Pirinç

Patates

Limon suyu

Sıvı krema

Havuç

Yaptığınız yemeği her evde kolayca bulunabilecek ürünlerle fazla acı olmaktan kurtarabilirsiniz. Farklı yemekler için farklı ürünler seçmek daha mantıklı olabilir çünkü yaptığınız her yemeğe aynı ürünlerin tadı yakışmayabilir.