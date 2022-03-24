Acısı fazla kaçan yemek nasıl kurtarılır? Bu yöntem sayesinde yemek çöp olmaktan kurtuluyor

Yemeklere koyduğumuz pul biber gibi acı baharatlar içeriğinde bulunan kapsaisin maddesi sayesinde acı tadı veriyor. Az miktarlarda kullanıldığında hem yemeklere lezzet veren hem de sağlıklı olan acı, fazla kullanıldığında mide için zararlı olabilir ve hatta yemeği yenmeyecek duruma getirebilir.
Bir yemek sulu olduğunda içine pirinç atılıyor, tuzlu olduğunda ise patates kullanılıyor. Peki acı olduğunda ne yapmak gerekiyor? Özenle hazırladığınız yemeğinize yanlışlıkla fazla acı baharat kattığınızı düşünüyorsanız sıralayacağımız ürünler sayesinde yemeğinizi çöp olmaktan kurtalabilirsiniz.
YEMEĞİN ACILIĞINI ALAN SEÇENEKLER
Yaptığınız yemeği her evde kolayca bulunabilecek ürünlerle fazla acı olmaktan kurtarabilirsiniz. Farklı yemekler için farklı ürünler seçmek daha mantıklı olabilir çünkü yaptığınız her yemeğe aynı ürünlerin tadı yakışmayabilir.
YEMEĞİN ACILIĞINI ALAN EN KOLAY YÖNTEMLER
Sıvı Yağ
Sulu yemeklerde acı tadını almak için en etkili yöntemlerin başında sıvı yağ gelmektedir. Fazladan sıvı yağ koymanın yemeğinizi yağlı yapacağını düşünmek yanlıştır çünkü konan yağı belirli bir süre sonra alınır.
Yemeğiniz pişerken fazla acı olduğunu düşünüyorsanız içerisine bir fincan sıvı yağ eklemeniz yeterlidir. Yemeğin içerisinde bulunan baharatın acılığı sıvı yağın içerisinde hapsolacak ve yağ zamanda yemeğin yüzeyine çıkacaktır. Bu aşamada bir kaşık yardımıyla yağı tencereden alabilir ve acılığını azaltabilirsiniz.
Sıcak Su
Özellikle salçalı ve sulu yemekler için oldukça pratik bir yöntem de yemeğe pişerken sıcak su eklemektir. Tencerenin içerisinde pişen yemeğinizden aldığınız her bir kepçe su için dışarıdan bir kepçe sıcak su eklerseniz yemeğin acı tadı dengelenir.
Bal
Acının zıttı olan tatlı, et yemeklerinde oldukça etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Acı olan et yemeklerine bir çorba kaşığı bal eklemek tüm sorunu ortadan kaldıracaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise balın kendine özel aromasının yemeğin tadına karışacağını hesaba katmaktadır.
Pirinç
Yemeğinizi pişirirken acı olduğunun farkına varmadıysanız ve sonrasında tadım yaptığınızda anladıysanız acılığını almada sizi kurtaracak olan pirinçtir. Bir bardak pirinci sıcak suyu içerisinde bekletip haşlayın, ardından yemeğinize kattıp karıştırdığınızda acı oranının azaldığını göreceksiniz. Bu noktada pirincin haşlanmış olması yemeğe karışmasını kolaylaştıracak ve acılığı daha hızlı almasını sağlayacaktır.
Patates
Pişirdiğiniz yemek ne olursa olsun patates her zaman kurtarıcı olacaktır. Kabukları soyulmuş orta boy bir patatesi pişen yemeğin içerisine atmak acıyı içerisine hapsetmesini sağlayarak sizi bu dertten kurtaracaktır. Pişen yemeğin içerisinden patatesi çıkarmayı unutmamak gerektiğini hatılatalım.
Limon suyu
Yemeğin miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterse de ortalama yarım fincan limon suyu neredeyse tüm yemeklerin acı tadını almaya yardımcı olur. Özellikle sulu, salçalı yemeklere konulan limon suyu mayhoş bir tad vererek farklı bir lezzet yaratacaktır. Ancak yoğurt konulan çorba gibi yemeklerde limon koymak yemeğin kesilmesine sebep olabileceği için sıvı krema ya da pirinç gibi alternatifleri denemekte fayda var.
Sıvı krema
Özellikle yoğurt ile terbiye yapılan çorba gibi yemeklerde kullanılabilecek ilk akla gelen yöntem sıvı krema eklemektir. Yemeğinizi pişirirken içerisine yavaş yavaş ekleyeceğiniz krema sayesinde acı tadından kurtulabilirsiniz.
Havuç
İçerisinde doğal olarak şeker barından havuç, acılığı almada oldukça etkili bir diğer yöntemdir. Et yemekleri dahil, çorbalar veya salçalı yemeklerin tamamında kullanılabilecek her evde bulunan havucu dilimleyerek pişen yemeğin içerisine atmanız yeterli olacaktır.