Bayburt'un az bilinen asırlık lezzeti! "Tatlı çorba" bayramda sofraları süsleyecek...

Başka illerde yaşayıp bayram tatilini geçirmeye gelen Bayburtluların da bu çorbanın özlemini çektiğine işaret eden Okumuş, "Biz de bunun için özellikle bu dönemde tatlı çorbamızı restoranımızda bulunduruyoruz. Onların bu özlemini gidermek bize mutluluk veriyor. Bunun dışında buraya gelen ve bunu bilmeyenler tatlı çorba dediğimiz zaman tereddüt ediyorlar. 'Çorba tatlı olur mu?' diyorlar. Ancak onlara sunduğumuz zaman çok beğeniyorlar. Tekrar istiyorlar." diye konuştu.