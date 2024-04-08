Video Yaşam Bayburt'un az bilinen asırlık lezzeti! "Tatlı çorba" bayramda sofraları süsleyecek... | Video
Bayburt'un az bilinen asırlık lezzeti!

Bayburt'un az bilinen asırlık lezzeti! "Tatlı çorba" bayramda sofraları süsleyecek... | Video

08.04.2024 | 15:08

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bayburt'un yöresel "tatlı çorbası", asırlardır bayram sofralarını süslüyor. Tatlı olması ve genellikle soğuk servis edilmesiyle diğer çorbalardan ayrılan bu çorba, Bayburt'ta asırlardır bayramlarda ve düğünlerde aile bireyleri ve misafirlere ikram ediliyor.

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