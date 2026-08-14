Çayın yanına en çok o yakışıyor: Yumuşacık limonlu kek tarifi

MALZEMELER:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Yarım limonun suyu

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

YAPILIŞI:

Öncelikle yumurtaları ve şekeri bir karıştırma kabına alınız. Karışım açık renkli ve köpüklü bir kıvama gelene kadar çırpınız.

Sütü ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam ediniz.

Limon kabuğu rendesini ve limon suyunu ilave ediniz. Limon kabuğunun yalnızca sarı kısmını rendelemeye dikkat ediniz.

Unu, kabartma tozunu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyiniz. Malzemeleri spatula veya mikserin düşük ayarıyla, fazla çırpmadan karıştırınız.

Kek harcını yağlanmış kek kalıbına dökünüz.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişiriniz. İlk 30 dakika fırının kapağını açmayınız.

Kekiniz piştikten sonra oda sıcaklığında biraz dinlendiriniz ve ardından kalıptan çıkarınız.

PÜF NOKTASI:

Limon aromasını daha yoğun almak isterseniz kekin üzerine pudra şekeri serpebilir veya limon suyu ve pudra şekeriyle hazırlayacağınız basit bir limonlu sos gezdirebilirsiniz.