Hem probiyotik hem antibiyotik! Kış aylarının şifa kaynağı: Şiveydiz

Gaziantep’te soğuk havaların gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlara karşı etkili olan şiveydiz doğal antibiyotik olma özelliğiyle yöre halkının kış aylarında tükettiği vazgeçilmez yemekler arasında yer alıyor.

İHA Giriş Tarihi: 28.11.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 15:35 PAYLAŞ ABONE OL

Eşsiz mutfak kültürüyle dünyada ön plana çıkan Gaziantep'te kış mevsimlerinin vazgeçilmez yemeklerinden olan şiveydiz sofralarda yerini almaya başladı. Bir yandan damaklarda eşsiz tat bırakan diğer yandan ise gribal enfeksiyonlara karşı doğal ilaç olarak bilinen şiveydiz vatandaşlar tarafından sık sık tüketiliyor. Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezi olan şiveydiz, ilk kez tadan turistlerin ise ilgisini çekmeye devam ediyor.





"GAZİANTEP İÇİN ÖZEL BİR YEMEKTİR"

Şiveydiz yemeğinin Gaziantep kültüründe özel bir yeri olduğunu söyleyen Ünlü Şef Doğa Çitçi, "Şiveydiz genellikle kış aylarında ve sonbahar aylarında haftada bir kez Gaziantep evlerinde yapılır. Dolayısıyla Gaziantep için özel bir yemektir. Taze sarımsağın ve taze soğanın kullanıldığı yoğurtlu bir yemektir. Bu yörede yoğurtlu yemekler meşhur olduğu için sağlık yönünden de nitelikli ve ayrıcalıklıdır" dedi.