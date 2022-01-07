Tatlı tüketirken en çok nelere dikkat etmeliyiz?

Tatlı tüketirken en önemli şey o tatlının içerisinde neler var, kimyasal ya da katkı maddesi içeriyor mu ona bakmak lazım. Biliyorsunuz ki 3 beyaz çok tehlikeli insan sağlığı için un, şeker ve tuz.

Bunları bir insanın her gün yoğun bir şekilde tüketiyor olması zaten ciddi bir sorundur. Ama bu ürünlerden bir tatlı yaptığımızı düşünelim haftada bir tüketmek sizin sağlığınız açısından bu kadar da sizi sıkıntıya sokmaz.

Peki tatlının içerisinde kimyasal var ise ya da katkı maddesi bu da tamamen o ürünü ne kadar tüketeceğinize göre değişir. Mesela gıda boyalı bir pasta yiyorsanız haftada bir yerine ayda 1 yemelisiniz, katkı maddeli bir ürün tüketiyorsanız mutlaka ayda 1 den fazla yenmemeli.