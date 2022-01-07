Tatlı tüketirken en çok nelere dikkat etmeliyiz?

Pasta şefi Didar Yanar tatlı tüketirken dikkat edilmesi gereken noktaları böyle sıraladı:
Tatlı tüketirken en önemli şey o tatlının içerisinde neler var, kimyasal ya da katkı maddesi içeriyor mu ona bakmak lazım. Biliyorsunuz ki 3 beyaz çok tehlikeli insan sağlığı için un, şeker ve tuz.
Bunları bir insanın her gün yoğun bir şekilde tüketiyor olması zaten ciddi bir sorundur. Ama bu ürünlerden bir tatlı yaptığımızı düşünelim haftada bir tüketmek sizin sağlığınız açısından bu kadar da sizi sıkıntıya sokmaz.
Peki tatlının içerisinde kimyasal var ise ya da katkı maddesi bu da tamamen o ürünü ne kadar tüketeceğinize göre değişir. Mesela gıda boyalı bir pasta yiyorsanız haftada bir yerine ayda 1 yemelisiniz, katkı maddeli bir ürün tüketiyorsanız mutlaka ayda 1 den fazla yenmemeli.
Üründe aşırı koruyucu olan tatlılar senede 1 desem yeridir. Daha çok doğan renklendirilmemiş toz şeker yerine doğal tatlandırıcı olan meyveler ya da bal pekmez gibi doğal ürünler bulunan tatlıları tercih etmek tabi ki de çok önemli. Buğday unu yerine karakılçık gibi genetiği ile oynanmamış unlardan tüketilen kurabiyeler emin olun daha sağlıklıdır.