Kış aylarında saç kaybına dikkat! Kullanılan şapka ve berelerde tehlike...

Eskişehir’de berberler, saç sağlığı için bere kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Eskişehir'de uzun yıllardır berberlik yapan Ahmet Uğur Şehir, hava sıcaklıklarının giyim tarzını etkilediği gibi saç modellerini de etkilediğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 28.11.2023 10:37 PAYLAŞ ABONE OL

Kış aylarında kapüşon ve berelerin yeniden ortaya çıktığını ifade eden Şehir, saç bakımına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardı. Kış aylarında saç bakımıyla ilgili konuşan Şehir, "Kış beklediğimizden hızlı girdi. Bu sebeple saçlarını kısa kullanan müşteriler uzun kullanmaya karar vererek, tıraş sürelerini uzattılar ve böylece işlerimizde düşüşler oldu.

Tıraş olmak için 20 günde bir gelen müşterilerim süreyi 1 aya çıkardı, 30 günde gelen 35 günde gelmeye başladı ve bir düzen bozuldu. İnsanlar soğuktan dolayı uzun saç kullanıyorlar ve şapka kullanımını artırıyorlar. Biz, kışın uzun saç kullanmak yerine daha çok kısa saç kullanmayı öneriyoruz çünkü şapka kullanmak ciddi anlamda saça zarar veriyor.