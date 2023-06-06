Sadece on saniyede fön etkisi! Güzellik uzmanından tüm gün hacimli saçlarla dolaşmanın formülü

Lauren Erro adlı güzellik uzmanı, saçlarına saniyeler içinde nasıl hacim kazandırdığını paylaşarak takipçilerinin hayranlığını kazandı. Saçına sadece on saniyede nasıl anında ve kalıcı hacim kazandırdığını gösteren uzman, tüm günü kurtaracak en sevilen ipuçlarından birini paylaştı.
İçerik üreticisi, bunu "tüm kızların bilmesi gereken bir saça hacim verme ipucu" olarak adlandırdığı bu yöntemi herkesin seveceğini anlattı.
Tek püf noktası, bunun bir saç kurutma makinesi ile yapılması gerektiğidir. Fakat bu noktadaki en enemli ayrıntı; saçlarınızın kuru olması gerekliliği.
Lauren, bir tutam saçının bir tarafını bir fırçayla kaldırıp beş ila sekiz saniye boyunca sıcak hava üfleyerek başlıyor. Ardından, yerinde tutarak, saça dört ila altı saniye boyunca soğuk hava verdiğinde durum oldukça değişiyor.
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Bu işlemi yapmadığı tutamla yan yana göstererek "farkı bakın" dedi ve aradaki büyük hacim farkını ispatladı. Kalın telli saçları olduğunu, bu nedenle şekil vermenin bazı durumlarda daha zor olduğu için süreyi uzattığını anlatan Erro, herkesin kendi saç yapısına göre doğru süreyi bulabileceğini belirtti.
TikTok videosu, 1,2 milyon izlenmeye ulaştı. Lauren'in paylaştığı diğer ipuçları arasında elektriklenen saçların nasıl yatıştıracağı yer alıyor.