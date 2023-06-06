Sadece on saniyede fön etkisi! Güzellik uzmanından tüm gün hacimli saçlarla dolaşmanın formülü

Lauren, bir tutam saçının bir tarafını bir fırçayla kaldırıp beş ila sekiz saniye boyunca sıcak hava üfleyerek başlıyor. Ardından, yerinde tutarak, saça dört ila altı saniye boyunca soğuk hava verdiğinde durum oldukça değişiyor.

Bu işlemi yapmadığı tutamla yan yana göstererek "farkı bakın" dedi ve aradaki büyük hacim farkını ispatladı. Kalın telli saçları olduğunu, bu nedenle şekil vermenin bazı durumlarda daha zor olduğu için süreyi uzattığını anlatan Erro, herkesin kendi saç yapısına göre doğru süreyi bulabileceğini belirtti.