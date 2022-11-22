Uzamayan saçların formülü yastık kılıfında! Bu kumaş saçlarınızı çok daha çabuk uzatıyor…

Uzun, canlı ve gür saçlar herkesin hayali. Peki sürekli olarak kestirmek zorunda kaldığınız, uzaması çok yavaş o saçlarla baş etmek için neler yapıyorsunuz? Uzmanları işte tüm bu sorunları ortadan kaldıracak o formülü sundu.
KIRIK UÇLARDAN KURTULUN
Düzenli düzeltmeler yapmak için sıklıkla uçlardan aldırmayı ve saçlarınızın katlarını da düzeltmeyi unutmayın. Düzenli düzeltmeler yaptırmak, kırılmış uçlardan kurtulmanızı sağlayarak daha canlı ve gür bir saça sahip olmanızı sağlıyor.
SAÇ BANDI YERİNE KISKAÇLI TOKA KULLANIN
Saç bantları, toplanma esnasında bazı noktalarda gerginliğe neden olarak kırılmalar ortaya çıkarır. Fakat kıskaçlı tokalar, tüm bunların aksine çok daha az kırılmalara neden olur.
YASTIK KILIFINIZI DEĞİŞTİRMEK
Saten yastık kılıfları, uyku esnasında saçlarınızdaki sürtünmeyi azaltarak çok daha canlı bir görünümün yanı sıra saçlardaki elektriklenmeyi de engelleyerek pürüzsüz saçlara sahip olmanıza olanak tanır.
YÜKSEK ISIDAN KORUYAN
Saçlarınızı şekillendirirken en yüksek ısı düzeylerini değil, daha hafif ısı derecelerini kullanabilirsiniz. Bu sayede saçlarınızın ısıya maruz kalma düzeyini düşürmek, daha az hasar görmesini sağlayarak çok daha çabuk uzamasının da önünü açacaktır. Bunun için aynı zamanda ısı koruyucu ön işlemler de yapabilirsiniz.
DOĞRU ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN
Doğru şampuan ve saç kremini kullandığınızdan emin olmak büyük önem taşıyor. Aşırı işlem görmüş veya ısıdan zarar görmüş saçları olan insanların protein bazlı bir şampuanı tercih ettiği sıklıkla görülüyor. Fakat protein oranı yüksek ürünler genel anlamda fayda sağlasa da, doğru oranda kullanılmaması halinde kırılganlaşmaya neden olarak uzama sürecini yavaşlatabilir.