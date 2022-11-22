Uzamayan saçların formülü yastık kılıfında! Bu kumaş saçlarınızı çok daha çabuk uzatıyor…

Saç uzaması, hemen herkesin hızla olmasını istediği, fakat canlı ve gür saçlara sahip olarak nasıl bir uzama süreceği olacağına dair şüpheler barındıran bir durum. Saç uzmanları ise aslında saçların daha hızlı uzayabileceğine dair birkaç tüyo verdi.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:20 PAYLAŞ ABONE OL

Uzun, canlı ve gür saçlar herkesin hayali. Peki sürekli olarak kestirmek zorunda kaldığınız, uzaması çok yavaş o saçlarla baş etmek için neler yapıyorsunuz? Uzmanları işte tüm bu sorunları ortadan kaldıracak o formülü sundu.

KIRIK UÇLARDAN KURTULUN Düzenli düzeltmeler yapmak için sıklıkla uçlardan aldırmayı ve saçlarınızın katlarını da düzeltmeyi unutmayın. Düzenli düzeltmeler yaptırmak, kırılmış uçlardan kurtulmanızı sağlayarak daha canlı ve gür bir saça sahip olmanızı sağlıyor.