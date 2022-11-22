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Uzamayan saçların formülü yastık kılıfında! Bu kumaş saçlarınızı çok daha çabuk uzatıyor…

Saç uzaması, hemen herkesin hızla olmasını istediği, fakat canlı ve gür saçlara sahip olarak nasıl bir uzama süreceği olacağına dair şüpheler barındıran bir durum. Saç uzmanları ise aslında saçların daha hızlı uzayabileceğine dair birkaç tüyo verdi.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:20
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Uzamayan saçların formülü yastık kılıfında! Bu kumaş saçlarınızı çok daha çabuk uzatıyor…

Uzun, canlı ve gür saçlar herkesin hayali. Peki sürekli olarak kestirmek zorunda kaldığınız, uzaması çok yavaş o saçlarla baş etmek için neler yapıyorsunuz? Uzmanları işte tüm bu sorunları ortadan kaldıracak o formülü sundu.

KIRIK UÇLARDAN KURTULUN

Düzenli düzeltmeler yapmak için sıklıkla uçlardan aldırmayı ve saçlarınızın katlarını da düzeltmeyi unutmayın. Düzenli düzeltmeler yaptırmak, kırılmış uçlardan kurtulmanızı sağlayarak daha canlı ve gür bir saça sahip olmanızı sağlıyor.

SAÇ BANDI YERİNE KISKAÇLI TOKA KULLANIN

Saç bantları, toplanma esnasında bazı noktalarda gerginliğe neden olarak kırılmalar ortaya çıkarır. Fakat kıskaçlı tokalar, tüm bunların aksine çok daha az kırılmalara neden olur.

YASTIK KILIFINIZI DEĞİŞTİRMEK

Saten yastık kılıfları, uyku esnasında saçlarınızdaki sürtünmeyi azaltarak çok daha canlı bir görünümün yanı sıra saçlardaki elektriklenmeyi de engelleyerek pürüzsüz saçlara sahip olmanıza olanak tanır.

YÜKSEK ISIDAN KORUYAN

Saçlarınızı şekillendirirken en yüksek ısı düzeylerini değil, daha hafif ısı derecelerini kullanabilirsiniz. Bu sayede saçlarınızın ısıya maruz kalma düzeyini düşürmek, daha az hasar görmesini sağlayarak çok daha çabuk uzamasının da önünü açacaktır. Bunun için aynı zamanda ısı koruyucu ön işlemler de yapabilirsiniz.

DOĞRU ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Doğru şampuan ve saç kremini kullandığınızdan emin olmak büyük önem taşıyor. Aşırı işlem görmüş veya ısıdan zarar görmüş saçları olan insanların protein bazlı bir şampuanı tercih ettiği sıklıkla görülüyor. Fakat protein oranı yüksek ürünler genel anlamda fayda sağlasa da, doğru oranda kullanılmaması halinde kırılganlaşmaya neden olarak uzama sürecini yavaşlatabilir.

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