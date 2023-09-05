100 yaşını görmenin anahtarı bu yiyecekte saklı! Kalp krizinden felce tüm hastalıkları önlüyor...

Harvard Üniversitesi'nden çalışma yazarı ve doktora öğrencisi Linh Bui şunları söyledi: "Bu sağlıklı bitki bazlı gıdalar, kalp hastalığı, bağırsak kanseri, diyabet, felç ve toplam ölüm oranı gibi düşük kronik hastalık riskiyle ilişkilendirildi." "Sonuçlar, daha yüksek bir Gezegensel Sağlık Diyeti puanının daha düşük bir ölüm riski ile ilişkili olduğu yönündeki hipotezimizi doğruladı."

UZUN YAŞAMADA EN ETKİLİ YİYECEKLER NAR SUYU VE YEŞİL ÇAY Yeşil, siyah ve oolong çayları yapmak için farklı şekillerde işlenen Camellia sinensis yaprağı, güçlü bir flavonoid, epigallokateşin galat veya EGCG dahil olmak üzere çok sayıda polifenol içerir. Bu polifenoller hücreye zarar veren serbest radikalleri parçalar ve tümörlerin büyümesine yardımcı olan enzimleri etkisiz hale getirir. Araştırmacılar her gün 1 ila 2 bardak yeşil çay içmenin kanseri önlemeye yardımcı olduğunu düşünüyor.