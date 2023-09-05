100 yaşını görmenin anahtarı bu yiyecekte saklı! Kalp krizinden felce tüm hastalıkları önlüyor...

Bir araştırma, belirli bir besin grubu bakımından yoğun beslenenlerin kan basıncının, kan şekerinin ve vücut kitle indeksinin daha düşük olduğunu gösteriyor.
Bu araştırmada bireyler meyve ve sebzeleri kişi başına günlük fazladan bir porsiyon tüketti ve bu da kronik rahatsızlıklara yakalanma olasılıklarını azalttı.
Amerika'daki Tufts Üniversitesi'nden uzmanlar, 1.817 çocuk ve 2.064 yetişkinden elde edilen verileri analiz etti.
Kalp hastalığı veya Tip 2 diyabet gibi kardiyometabolik hastalıklar açısından risk altında olan bireyleri yeşil gıdalara yönlendiren uzmanlar şaşırtıcı bir sonuç ile karşılaştı.
Katılanların tamamı gıda tüketiminin yanı sıra sağlıklarıyla ilgili soruları da yanıtladı. Bulgular, Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes dergisinde yayınlandı ve meyve ve sebzelerin sağlığımız üzerindeki gücünü gösterdi.
Amerikan Kalp Derneği'nin baş klinik sorumlusu Profesör Mitchell Elkind şunları söyledi: "Kötü beslenme, Tip 2 diyabet gibi kardiyometabolik durumlar ve bunların kalp yetmezliği, kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler sonuçları da dahil olmak üzere küresel olarak kronik hastalıkların başlıca etkenleridir."
"Ancak bireyler besleyici meyve ve sebzelerin tüketimini artırarak büyük farklar yaratabilir."
100 YAŞINI GÖRMEK İÇİN 5 YİYECEK
Bilim insanı, uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorsanız yemeniz gereken beş yiyecek olduğunu söylüyor.
Araştırmacılar, bu besinlerin, kişinin kanser, kalp hastalığı ve diğer kronik hastalıklardan ölüm riskini yüzde 25 oranında azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.
Beslenmenizi iyileştirmek çeşitli hastalıklara yakalanma riskinizi azaltır ve aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra beyin gelişimini de destekleyebilir.
ABD'li uzmanlar, meyve, tam tahıllar, nişastalı olmayan sebzeler, kuruyemişler ve doymamış yağlar yiyenlerin doğruyu yaptığını söylüyor. İstatistikler, bazı durumların riskini azaltabileceğinizi gösteriyor. Gezegensel Sağlık Diyeti Endeksi olarak bilinen bu endeks, gıdalara puan vermek için mevcut kanıtlara bakıyor.
Harvard Üniversitesi'nden çalışma yazarı ve doktora öğrencisi Linh Bui şunları söyledi: "Bu sağlıklı bitki bazlı gıdalar, kalp hastalığı, bağırsak kanseri, diyabet, felç ve toplam ölüm oranı gibi düşük kronik hastalık riskiyle ilişkilendirildi."
"Sonuçlar, daha yüksek bir Gezegensel Sağlık Diyeti puanının daha düşük bir ölüm riski ile ilişkili olduğu yönündeki hipotezimizi doğruladı."
UZUN YAŞAMADA EN ETKİLİ YİYECEKLER
NAR SUYU VE YEŞİL ÇAY
Yeşil, siyah ve oolong çayları yapmak için farklı şekillerde işlenen Camellia sinensis yaprağı, güçlü bir flavonoid, epigallokateşin galat veya EGCG dahil olmak üzere çok sayıda polifenol içerir. Bu polifenoller hücreye zarar veren serbest radikalleri parçalar ve tümörlerin büyümesine yardımcı olan enzimleri etkisiz hale getirir. Araştırmacılar her gün 1 ila 2 bardak yeşil çay içmenin kanseri önlemeye yardımcı olduğunu düşünüyor.
Yeşil çayın antioksidan etkisi üç katı kadar antioksidan kaynağı olan nar suyu, ömrünüzü koruma konusunda daha da etkili olabilir. Bir çalışma, nar suyunun koroner kalp hastalığını iyileştirebileceğini ve hatta önleyebileceğini gösteriyor. Diğer çalışmalar, nar suyunu günlük olarak tüketmenin kanserleri yavaşlattığını veya önlediğini göstermektedir.
NARENCİYE
Narenciye söz konusu olduğunda portakallar en iyisidir. Neredeyse her vitamin ve minerali sağlarlar ve yemeleri (veya içmeleri) kolaydır. Aynı zamanda büyük miktarda C vitamini kaynağıdır. Bu besin bağışıklığı güçlendirir ve vücudunuzun demiri emmesine yardımcı olur.
Ancak daha da fazlasını yapar: C vitamini, kanser gelişimine kapı açan hücre hasarını önler.
Narenciye meyveleri aynı zamanda sindirimi düzenlemeye yardımcı olan yeterli miktarda lif de sağlar. Greyfurttaki pektin lifi, LDL (kötü) kan kolesterolünü düşürür. Greyfurt toplarken koyu olan daha iyidir. Kırmızı greyfurt, pembe veya beyaz greyfurttan daha fazla antioksidan beta karoten ve likopen içerir.
Turunçgiller aynı zamanda polifenol sınıfından fitokimyasallar olan flavonoidlerle yüklüdür. Fitokimyasallar hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur, kansere neden olan maddeleri bloke eder, kalp hastalığına karşı korur ve sağlıklı gözleri ve görmeyi destekler.
BROKOLİ
Brokoli harika bir besindir. Lif oranı yüksek olan bu ürün aynı zamanda B vitamini, folat ve riboflavin ile potasyum, demir ve C vitamini açısından da harika bir besin kaynağıdır. Brokoli, turuncu olmasa da yüksek miktarda yaşlanma karşıtı beta karoten ve lutein içerir.
Tüm bu besinler sağlığınızı artırır ancak bazılarının özel işlevleri vardır. Folat, hücre çoğalması ve kırmızı kan hücrelerine oksijen sağlayan hemoglobinin oluşumu için gereklidir. Antioksidanlar gibi kanser ve kalp hastalıklarıyla savaşır. Folat ayrıca yaşa bağlı yüksek frekanslı ses kaybını yavaşlatarak işitmenizin korunmasına yardımcı olur.
Riboflavin metabolizmaya yardımcı olur, size enerji verir ve diğer vitaminlerin vücudunuzda işlev görmesi için gereklidir.
Vücudunuzdaki her hücre demir içerir. Kırmızı kan hücrelerinizi enerji ve uygun kas ve beyin fonksiyonu için oksijenli tutar. Ancak vücudunuzun demiri emebilmesi için C vitaminine ihtiyacı vardır. Brokoli'de bu çok fazla vardır.