Adeta bebekler gibi uyutuyor! Günde iki bardak içtiğinizde uykusuzluğu bitiriyor

YULAF

Genellikle sabah kahvaltısı olarak düşünülse de uyku öncesi akşam atıştırmalığı olarak da oldukça etkili bir seçeneklerden biridir. Daha uzun süre tok kalmanızı sağlamasının yanı sıra sindirim sistemini de düzenleyerek rahat bir uyku çekmenizi kolaylaştırır.

PAPATYA ÇAYI

Kolaylıkla uyumanızı sağlayan papatya çayı, beyninizdeki uyku reseptörlerine bağlanan apigenin adlı madde yönünden oldukça zengindir. 28 gün boyunca günde iki kez 270 mg papatya özü kullanan bir araştırma, uykuya dalma süresini uykuya dalma süresini kısalttığını ortaya koydu.