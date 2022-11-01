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Adeta bebekler gibi uyutuyor! Günde iki bardak içtiğinizde uykusuzluğu bitiriyor

Uyku sorunları tüm dünyada birçok insanın karşılaştığı, hayat kalitesini düşüren problemlerden biri olarak öne çıkıyor. Yaşam stili, beslenme tarzı, hareketsizlik gibi birçok faktörden etkilenen uyku kalitesini düzeltmek ise sanılandan daha kolay olabilir. Eğer altında yatan kronik bir rahatsızlık yoksa bazı besinler uyku kalitenizi büyük oranda yükseltebilir. İşte o besinler...

Giriş Tarihi: 01.11.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 08:47
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Adeta bebekler gibi uyutuyor! Günde iki bardak içtiğinizde uykusuzluğu bitiriyor

Geceleri sıklıkla uyanmak ya da uykuya dalmaktan büyük bir zorluk yaşıyorsanız, günlük rutinlerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Gün içerisinde yeterli hareket etme, uyku saatlerini düzenleme gibi basit değişikliklerin yanı sıra neler yediğinizi de değiştirebilirsiniz. Bazı besinler, en iyi uykunun sırrını taşıyorlar. İşte sizi daha rahat uyutacak 12 besin…

BADEM

Bu kuruyemiş, melatonin hormonu ve uykuya dalmayı kolaylaştıran magnezyum yönünden oldukça zengindir. Melatonin sirkadiyen ritim adı verilen "iç saati" düzenler ve vücudun rahatlamasına yardımcı olur. Yatmadan önce birkaç tane badem yemeyi deneyebilirsiniz.

HİNDİ

Sıklıkla tüketilmese de hindi eti, uyku hormonu olarak da bilinen melatonin üretimini artıran triptofan adlı bir amino asidin en iyi kaynaklarından biridir.

ÇİKOLATA

Hem lezzetli hem sağlıklı! Çikolata, uykuya dalmanızı kolaylaştıran rahatlamayı endorfin hormonu aracılığıyla sağlar. Üstelik kakao ayrıca uykuya yardımcı olan triptofan yönünden de oldukça zengindir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Araştırmaların ortaya koyduğu veriler; kabak çekirdeğinin magnezyum ve çinko yönünden oldukça zengin olduğunu gösteriyor. Üstelik yüksek protein içeriği sayesinde kabak çekirdeği, gece boyunca kesintili uyuma riskini azaltarak sık uyanma sorununu ortadan kaldırabilir.

YULAF

Genellikle sabah kahvaltısı olarak düşünülse de uyku öncesi akşam atıştırmalığı olarak da oldukça etkili bir seçeneklerden biridir. Daha uzun süre tok kalmanızı sağlamasının yanı sıra sindirim sistemini de düzenleyerek rahat bir uyku çekmenizi kolaylaştırır.

PAPATYA ÇAYI

Kolaylıkla uyumanızı sağlayan papatya çayı, beyninizdeki uyku reseptörlerine bağlanan apigenin adlı madde yönünden oldukça zengindir. 28 gün boyunca günde iki kez 270 mg papatya özü kullanan bir araştırma, uykuya dalma süresini uykuya dalma süresini kısalttığını ortaya koydu.

KİVİ

Stres ve kortizol düzeylerini düşürmeye yardımcı olan serotonin ve antioksidanlar yönünden oldukça zengin olan kivi, uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Yapılan bir araştırma; yatmadan bir saat önce iki kivi yiyen kişilerin %42 daha hızlı uykuya daldıklarını keşfetti.

VİŞNE SUYU

Vişne suyu, triptofan adlı amino asidin emilimini artırarak vücudun melatonin üretimine yardımcı olur. İki hafta boyunca günde iki kez 240 ml vişne suyu içen kişilerin, içmeyenlere göre 84 dakika daha uzun uyuduğu tespit edildi.

MARUL

Sıklıkla tüketilirken faydalarından o kadar da haberdar olmadığımız marul, aslında uykusuzluk için en iyi çarelerden biri olabilir. Yapılan bir araştırma, sebzenin farelerde uyku süresini artırdığını ve uyku yoksunluğuna neden olan iltihaplanma sorununa karşı hücreleri koruduğu ortaya çıktı.

YOĞURT

Uzun zamandır bilinen ve faydaları yönünden oldukça zengin olan yoğurt, en iyi yoğurt seçeneklerinden biridir. Yatmadan önce bir kase yoğurt yemek, daha uykulu hissetmenize yardımcı olabilir. İçeriğindeki probiyotikler, sindirim sisteminizi sağlıklı tutmasının yanı sıra uykunuzu düzenleyen iyi bakterilerin artışı için bağırsaklarınızdaki florayı zenginleştirir.

BAL

Sadece bir kaşık bal, uykunuzu düzenlemenize yardımcı olabilecek bir mucize haline gelebilir. Bu besindeki glikoz, beyinde sizi uyanık tutan bir nörotransmitter olan orexin seviyelerini düşürür. Doğal tatlandırıcı uykusuzluğu ortadan kaldırabilir.

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