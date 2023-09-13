Adeta gripsavar! İçtikten sonra ne balgam kalıyor ne de öksürük... Okula giden çocuklar için şifa niyetine...

Muzlu ve orman meyveli bu içecek, vitamin açısından oldukça zengindir. Muz; B6 vitamini, potasyum ve mineral kaynağıdır. Muzun içerisindeki C vitamini bağışıklık sistemini destekler. Orman meyveleri arasında yer alan çilek ve yaban mersini özellikle C vitamini ile antioksidanlar açısından zengindir. Bu sayede öksürüğü azaltıp bağışıklığı güçlendirirler.

SARIMSAKLI TAVUK ÇORBASI

Sarımsağın antibakteriyel ve antiviral özellikleri bulunur. Bu özellikleri sayesinde öksürük ve gribe neden olan enfeksiyonlarla mücadele eder. Tavuk çorbası ise vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayarak bağışıklık fonksiyonlarını destekler, hastalık esnasında rahatlamaya yardımcı olur.

Bu tarif için;

Bir tencerede 1 yemek kaşığı zeytinyağını orta derece ateşte ısıtın. İçerisine 3 diş kıyılmış sarımsak, 1 adet doğranmış soğan, 2 adet dilimlenmiş havuç, 2 adet dilimlenmiş kereviz sapı ilave edin. Sebzeler yumuşayana kadar soteleme işlemine devam edin. Ardından tavuk suyunu ekleyerek kaynatın. Daha sonra altını kısıp 20 dakika boyunca pişirin. İçerisine 250 gram pişmiş tavuk, tuz ve karabiber ekleyip 5 dakika pişirin. Bu tarif, öksürük ve grip algınlığı semptomlarını azaltarak rahatlama sağlayacaktır.