Adeta gripsavar! İçtikten sonra ne balgam kalıyor ne de öksürük... Okula giden çocuklar için şifa niyetine...

Okullarda, kreşlerde; virüs ve bakteriler damlacık şeklinde yayılarak çocukların hastalanmasına yol açabilir. Hastalıklar, öksürük ve hapşırıkla yayılmanın yanı sıra temas edilen eşyalar aracılığıyla da oluşabilir. Grip; damlacık yoluyla bulaşır. Çoğunlukla ateşli üst solunum yolu şeklinde görülür. Belirtileri arasında yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük de yer almaktadır.
Balgamlı öksürük; genellikle grip ve soğuk algınlığında görülür ve mukusun vücuttan atılması nedeniyle oluşur. Mukus isimli madde, vücudu zararlı organizmalardan korumak için solunum yollarında üretir.
Balgamlı öksürük, eğer solunum yollarından kaynaklı ise;
Bol miktarda ılık sıvı tüketmeye özen gösterilmelidir. Bitki çayları tüketmek ise boğazın yumuşamasını sağlar.
Dut çayı, pekmez, bal tüketmek; balgam ve öksürükten kurtulmaya yardımcı olur. Süt ile bal karıştırılarak içilebilir ya da balın içerisine zerdeçal, zencefil katarak da tüketilebilir. Bal, limon ve sarımsak parçalarından karışım yapılabilir ve bundan her gün bir kaşık tüketmek de gribe karşı koruma sağlar.
MUZ VE ORMAN MEYVELİ İÇECEK
Muzlu ve orman meyveli bu içecek, vitamin açısından oldukça zengindir. Muz; B6 vitamini, potasyum ve mineral kaynağıdır. Muzun içerisindeki C vitamini bağışıklık sistemini destekler. Orman meyveleri arasında yer alan çilek ve yaban mersini özellikle C vitamini ile antioksidanlar açısından zengindir. Bu sayede öksürüğü azaltıp bağışıklığı güçlendirirler.
SARIMSAKLI TAVUK ÇORBASI
Sarımsağın antibakteriyel ve antiviral özellikleri bulunur. Bu özellikleri sayesinde öksürük ve gribe neden olan enfeksiyonlarla mücadele eder. Tavuk çorbası ise vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayarak bağışıklık fonksiyonlarını destekler, hastalık esnasında rahatlamaya yardımcı olur.
Bu tarif için;
Bir tencerede 1 yemek kaşığı zeytinyağını orta derece ateşte ısıtın. İçerisine 3 diş kıyılmış sarımsak, 1 adet doğranmış soğan, 2 adet dilimlenmiş havuç, 2 adet dilimlenmiş kereviz sapı ilave edin. Sebzeler yumuşayana kadar soteleme işlemine devam edin. Ardından tavuk suyunu ekleyerek kaynatın. Daha sonra altını kısıp 20 dakika boyunca pişirin. İçerisine 250 gram pişmiş tavuk, tuz ve karabiber ekleyip 5 dakika pişirin. Bu tarif, öksürük ve grip algınlığı semptomlarını azaltarak rahatlama sağlayacaktır.
BALLI LİMONLU SU
Bal, boğazın yumuşamasını sağlar ve tahrişi, öksürüğü keser. Limon, zengin bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler, soğuk algınlığının belirtileriyle mücadele eder. Öksürüğü hafifletir, boğazı yumuşatarak rahatlamasını sağlar.
Bu karışım için;
Bir kaba 1 yemek kaşığı bal ve yarım limon suyu ekleyin, üzerine de 1 bardak sıcak su ilave ederek karıştırın.
ZENCEFİL VE ZERDEÇAL ÇAYI
Zencefil, antienflamatuar özelliği sayesinde öksürüğü azaltır, boğazı yumuşatır. Zerdeçal, soğuk algınlığı belirtilerini yönetir. Zerdeçalın içerisindeki kurkumin isimli bileşen, bağışıklığı destekler ve antiinflamatuar etkisi vardır.
Bir tencerede 1 bardak su kaynatın. Yaklaşık 3 santimetre boyutunda taze zencefili soyup suyun içerisine rendeleyin. Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu ve isterseniz 1 yemek kaşığı bal ekleyip 5 dakika boyunca kaynatın. Ardından bir bardağa süzüp içebilirsiniz. Böylece öksürük ve grip semptomlarını azaltıp bağışıklık sistemini güçlendirebilirsiniz.
Zerdeçal ve bal karışımı da bağışıklık sisteminin iyileştirilmesini sağlar,antibiyotik ile virüs önleyici özellikleri vardır.
ZERDEÇALLI SÜT
Zerdeçalın içerisindeki kurkumin isimli bileşen, iltihaplı solunum yollarını yatıştırır ve antienflamatuar özelliği sayesinde öksürüğü azaltır. Sıcak süt ise; vücudun yeterli miktarda su alınmasını, dengeli bir biçimde dağıtılmasını sağlar ve grip semptomlarını azaltmaya yardımcı olur.
Bu karışımın yapılışı ise şöyle;
Bir tencerede 1 bardak sütü orta sıcaklıkta ısıtın. İçerisine yarım çay kaşığı zerdeçal tozu, çay kaşığının yarısından daha az tarçın ve zencefil tozu ilave ederek karıştırın. Bu içecek özellikle antienflamatuar özellkleriyle bilinir ve öksürüğün, gribin semptomlarını azaltır.
Balgam ve öksürüğü önlemeye yarayan diğer seçenekler ise şöyle;
UYARI: Çocuğun yüksek ateşi varsa, halsiz ve yorgun görünüp göğsünün ağrıdığını dile getiriyorsa mutlaka doktora danışmanız gerekir. Uzun süreli ve geçmeyen balgamlı öksürükten şikayetçiyseniz bir uzmana görülmeniz önerilir. Hassasiyeti olanların bu karışımları kullanması tavsiye edilmez.