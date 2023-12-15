Aldığınız nefese dikkat! Hava kirliliği kalbi "çürütecek" düzeyde...

"ORTALAMA YETİŞKİN BİR İNSAN 15 KİLOGRAM HAVA SOLUYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Şehirleşme arttıkça, şehirde ki araç sayısı arttıkça, sanayi tesisleri arttıkça, ısınmada kömür gibi fosil yakıt kullanılıyorsa meteorolojik şartlara bağlı olarak hava kirliliği oranı değişkenlik arz ediyor. Şehirlerde daha çok araçlardan çıkan azot kirliliği, tozlar insan sağlığı başta olmak üzere tüm ekosistemde olumsuz yönde etkiler oluşturuyor. Kış döneminde ısınma kaynaklarının devreye girmesiyle hava kirliliği daha da artabiliyor. Tabi biz de günde belki 1-2 kilo su içiyoruz, 1-2 kilo yemek yiyoruz ama günde ortalama yetişkin bir insan 15 kilogram hava soluyor. Yediklerimizi, içtiklerimizi seçebiliyoruz ama maalesef soluduğumuz havayı yeterince seçemiyoruz" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'DA Kİ TOZ ORANI ŞUAN DA 50 İLE 100 ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR"

Vatandaşların gün içerisinde hava kirliliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın havaizleme.gov.tr adresinden takip ederek hareket etmeleri gerektiğini öneren Toros, "İstanbul'da örnek veriyorum; Göztepe bölgesinde, Esenyurt bölgesinde, trafiğin yoğun olduğu Mecidiyeköy bölgesinde, Kağıthane bölgesi olabilir, buralarda diğer bölgelere göre kısmen havanın daha kirli olduğunu çoğunlukla görüyoruz. İstanbul'da yaklaşık 38 tane hava kalitesi ölçüm istasyonu var. Hava kirliğine ölçüm istasyonu verilerine bakarak karar verebilirsiniz. İstanbul'da ki toz oranı şuan da 50 ile 100 arasında değişmektedir. Bir metreküp havada 50 civarında parçacıklı madde bulunmaktadır. Bulunduğumuz bölgedeki metreküpte ki hava değeri 50'nin altındaysa yeşil, gayet güzel. 50 ile 100 arası orta düzeyde tam iyi diyemiyoruz. 100'den sonra hassas gruplar için bilhassa zararlı hale geliyor. 100'ün üzerinde de olmamasına dikkat etmek lazım" dedi.