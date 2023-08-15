Antioksidan deposu o besin çelik gibi bir bağışıklığın da sırrı! Ne kanser riski kalıyor ne de alzheimer

Sağlıklı bir yaşam sürme isteği, herkes için vazgeçilmez noktalardan biri. Bunun için ise; öncelikle hangi besinleri tükettiğinizi gözden geçirmek, hayatınızı değiştirebilir. Antioksidan besinler ise; sağlıklı bir bedenin anahtarı. Antioksidanlar, vücuttaki hücre hasarını geciktirmeye ve hatta önlemeye yardımcı olabilecek bileşiklerdir.

Giriş Tarihi: 15.08.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 09:37 PAYLAŞ ABONE OL

Birçok besin; belirli antioksidan seviyelerinie sahiptir. Böylece bir kişi, yiyecekleri doğru tükettiğinde antioksidan seviyelerini artırarak potansiyel olarak ortaya çıkabilecek olan kronik hastalıklara karşı da kendini koruma mekanizmasını destekleyebilir. İşte bağışıklık sisteminin sırrı da burada yatıyor.

Antioksidanlar, potansiyel olarak zararlı serbest radikallerden kaynaklanan oksidatif strese karşı vücudu korumaya yardımcı olabilir. Serbest radikaller bir kişinin kanında biriktiğinde oksidatif stres yaratabilirler. Oksidatif stres ise; kansere, kalp hastalığına ve diğer birçok kronik hastalığa ve sağlık sorununa yakalanma riskini artırabilir. Bu durumdan kendinizi korumak için tüketebileceğiniz besinler…