Antioksidan deposu o besin çelik gibi bir bağışıklığın da sırrı! Ne kanser riski kalıyor ne de alzheimer

Birçok besin; belirli antioksidan seviyelerinie sahiptir. Böylece bir kişi, yiyecekleri doğru tükettiğinde antioksidan seviyelerini artırarak potansiyel olarak ortaya çıkabilecek olan kronik hastalıklara karşı da kendini koruma mekanizmasını destekleyebilir. İşte bağışıklık sisteminin sırrı da burada yatıyor.
Antioksidanlar, potansiyel olarak zararlı serbest radikallerden kaynaklanan oksidatif strese karşı vücudu korumaya yardımcı olabilir. Serbest radikaller bir kişinin kanında biriktiğinde oksidatif stres yaratabilirler. Oksidatif stres ise; kansere, kalp hastalığına ve diğer birçok kronik hastalığa ve sağlık sorununa yakalanma riskini artırabilir. Bu durumdan kendinizi korumak için tüketebileceğiniz besinler…
YABAN MERSİNİ
Yaban mersini, kalorisi düşük olmakla birlikte birçok vitamin, mineral ve besleyici ögeler konusunda zengindir. 2017 yılında yapılan bir araştırma, yabani yaban mersininin çok sayıda antioksidan içerdiğini gösterdi. Örneğin, yapılan birkaç çalışmanın ardından, yaban mersini içindeki antioksidanların, yaşlanma ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere nörolojik durumlar için tıbbi kullanımları olabileceği sonucuna varmıştır.
2016 tarihli bir araştırmada, yaban mersini ve diğer bitki materyallerinde doğal olarak oluşan antosiyaninleri inceledi. Antosiyaninler, antioksidan ve antiinflamatuar etkileri olan bir grup kimyasala aittir. Meyve ve sebzelerin parlak renklerinin kaynağı olan antosiyaninler, yüksek seviyelerde düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) veya kötü kolesterolü önlemeye yardımcı olmasının yanı sıra kalp hastalığı riskini düşürmeye ve bir kişinin kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini buldu.
BİTTER ÇİKOLATA
Kaliteli bitter çikolata, yüksek düzeyde besin ve antioksidan içerir. Araştırmacılar, bitter çikolatayı tüketmenin birkaç önemli faydasına vurgu yaptı
300'e yakın katılımcıyı içeren 10 çalışmanın olduğu bir incelemde, bitter çikolatanın hem üst hem de alt tansiyon ölçümlerini düşürmeye yardımcı olduğunu gösterdi. Fakat araştırmacılar; gelecekteki araştırmaların, bir kişinin bu faydaları elde etmesi için ne kadar bitter çikolata yemesi gerektiğini belirlemesi ve diğer metabolik durumlar üzerindeki etkisini araştırması gerektiğini belirtti.
ENGİNAR
Enginar birçok besin ve antioksidan yönünden oldukça zengindir. Araştırmalar, insanların kolesterol seviyelerini düşürmeye ve bağırsak sağlıklarını iyileştirmeye yardımcı olabileceklerini gösteriyor. Zamanla enginarın tıbbi kullanımını inceleyen bir araştırma, enginar tüketiminin bağırsak, karaciğer ve kalp sağlığı için iyi olabileceğini kaydetti.
Başka bir çalışma, laboratuvar testlerinde enginardaki kimyasalların LDL kolesterol üzerinde antioksidan etkiye sahip olduğunu gösterdi. Bu nedenle, düzenli olarak enginar tüketmek, bir kişinin kardiyovasküler hastalıklar ve diğer ilgili durumlar riskini azaltmaya katkıda bulunabilir.
İnsanların enginarı nasıl hazırladığı, antioksidan seviyelerinde bir fark yaratır. Bir çalışma, her birinin antioksidan seviyelerini nasıl etkilediğini görmek için kaynatma, kızartma ve buharda pişirmeyi karşılaştırdı. Sonuçlar, buharda pişirmenin antioksidanların etkinliğini 15 kat, kaynatmanın ise sekiz kat artırdığını gösterdi. Araştırmacılar bunun nedeninin, kaynatma ve buharlamanın hücre duvarlarını yıkarak antioksidanlara daha kolay erişilebilir hale gelmesi olabileceğini belirtiyor.
ÇİLEK
Çilek antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Çilek, kırmızı rengini antioksidan güce sahip olan antosiyaninlere borçludur. 2016 yılında yapılan bir incelemede, antosiyanin takviyeleri almanın, yüksek kolesterolü olan katılımcılarda LDL kolesterol düzeylerini düşürdüğünü gösterdi.
Antosiyaninlar, LDL kolesterol seviyelerini düşürerek kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir. İnsanlar çiğ çileği atıştırmalık olarak, salata veya başka bir yemeğin parçası olarak tüketilebilir.