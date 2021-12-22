Asla göz ardı etmemeniz gereken o belirti! Diliniz beyazlıyorsa…

Dil, çiğneme, yutma ve konuşma gibi aslında günlük hayatımızdaki eylemler için en çok kullanılan organlardan biri. Fakat gerektiği kadar önem verilmeyen dil, aslında birçok sağlık sorununun işaretini taşıyor. Bu nedenle düzenli olarak kontrol ederek dilinizdeki değişiklikleri tespit etmek önemlidir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 09:47

Dilde ortaya çıkan renk değişiklikler, anormallikler veya ağrılar, aslında sağlığınızla ilgili birçok ipucu veriyor olabilir. Sıcak bir şey yendiğinde veya yanlışlıkla ısırıldığında ortaya çıkan ağrı veya tahrişin aksine sıklıkla nedensiz yere değişiklikler görüyorsanız bir uzmana danışmanız gerkebilir. İşte dilinizde dikkat etmeniz gereken 5 farklı işaret…

ŞİŞLİKLER Dermatoloji uzmanı Dr. Ross Perry, The Sun'a verdiği demeçte, dilde yumrular ve şişliklerin mutlaka kontrol edilmesi gereken önemli uyarılar olduğunu belirtti. Ağzın herhangi bir noktasında topaklar ve şişlikler ortaya çıktıysa mutlaka bir diş hekimine görünülmesi konusunda uyarıda bulundu. Özellikle diş etinde iyileşmeyen kanamalı yaralar dikkat edilmesi gereken durumlar arasında bulunduğunu belirtti. Çene bölgesindeki anormallikler, topaklar ve şişlikler boyun bölgesine de yayılıyorsa, genellikle diş eti ve ağızdaki enfeksiyonlarla ilişkili olabileceği düşünülebilir.

DİLDE YANMA HİSSİ Uzman Dr. Perry, dilde ortaya çıkan yanma hissinin genellikle çok sıcak yemek yemek, gargara veya diş macunundan kaynaklanan tahriş nedeniyle olabileceğini dile getirdi. Her iki ihtimal de söz konusu değilse, bir uzmana danışmanız bu noktada önem taşır. Bu rahatsızlık, "Yanan Dil Sendromu" adı verilen nadir bir durumla ilişkili olabilir. DİLDE KAŞINMA Dr. Perry, dildeki pamukçuk sorunun genellikle dilde kaşıntı hissi ile ilişkili olduğunu dile getirdi. Dilde kaşıntı ve beyaz lekeler bulunuyorsa, ağız içindeki pamukçuktan kaynaklanabileceğini ve kısa sürede tedavi edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi ve bir uzman danışmanlığında bir an önce kontrol edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

DİLDE BEYAZLAŞMA Dilde ortaya çıkan beyazlaşmanın, birden farklı sebepleri olabilir. Linchen planus adlı vücudun farklı bölgelerini etkileyen bir döküntü sorunu, dilde beyaz lekelere neden olabilir. Şiddetli bir şekilde Linchen Planus adlı rahatsızlıktan muzdaripseniz, özel tedavilere ihtiyacınız bulunabilir. Birkaç yıl sürebilen bu tedaviler, uzmanların sizlere uygun gördüğü tedaviler ile hafifletilmesi sağlanabilir. Beyaz dil, aynı zamanda bazı ilaçlarla ortaya çıkan etkileşimlerle de ortaya çıkabilir. B12 veya düşük demir seviyeleri de hem beyaz hem de yanan dil sorununa neden olabilir.