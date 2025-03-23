Ayaklarda oluşan nasırlara dikkat! O hastalığın habercisi olabilir...

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, "Diyabet, vücuttaki birçok organı etkileyen ve uzun vadede ciddi komplikasyonlara yol açabilen hastalıkların başında geliyor. Bu komplikasyonların başında ise diyabetik ayak hastalığı yer alıyor. Diyabetik ayak, sinir ve damar harabiyetleri sonucu oluşan ve tedavi edilmediğinde bacak amputasyonuna kadar uzanıyor. Diyabetik ayak hastalığı önlenebilir ve tedavi edilebilir bir sorun, ancak erken müdahale edilmediğinde ciddi sağlık kayıplarına yol açabileceğini belirtiyor" ifadelerini kullandı.

DİYABETİK AYAK VE AMPUTASYON RİSKİ

Diyabetik ayak hastalığının tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Doç. Dr. Diktaş, "Eğer tedavi edilmezse, bu yaralar ilerleyebilir ve bacak amputasyonuna kadar gidebilir. Bu nedenle diyabetik ayak hastalarının tedavi süreci, dikkatli ve profesyonel kişiler tarafından yönetilmelidir. Tedavi sürecinde, yaranın iyileşmesi sağlanarak, gerekirse plastik cerrahi müdahalelerle doku kapatma işlemi yapılabilir. Diyabetik ayak hastalarına yönelik tedavilerde, plastik cerrahi tarafından yapılacak Flep ameliyatları ile doku kapatılabilir. Ayrıca, ayakkabı seçimi ve hijyen de tedavi sürecinde önemli rol oynar" diye konuştu.

AYAK BAKIMI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Diyabetin etkisiyle ayaklar, damarlar ve sinirlerde bozulmalar yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Diktaş, "Oluşan durum ayakların belirli bölgelerinde basınç artışına yol açar. Basınçla birlikte oluşan yaralar tedavi edilmezse, enfeksiyonlar gelişebilir ve ciddi komplikasyonlara neden olabilir" dedi. Diyabet hastalarının, ayaklarını düzenli olarak kontrol ettirmeleri gerektiğini belirten Doç. Dr. Diktaş, "Diyabetik ayak, genellikle sinir ve damar harabiyetlerinden kaynaklanır. Ayakta basınç noktalarının değişmesiyle, öncelikle nasır gibi dokular oluşur. Bu nasır dokular ilerlerse, derin yaralar oluşabilir. Bu derin yaralar, kemiklere kadar ilerleyebilir ve enfeksiyon riski artar" dedi.

DİYABETİK AYAK VE ENFEKSİYON TEDAVİSİ

Diyabetik ayak hastalığının ilerlemesiyle birlikte enfeksiyon riskinin arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, sözlerine şöyle tamamladı:

"Eğer ayakta enfeksiyon gelişmişse, antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Enfekte yara varsa, cerrahi müdahale ile temizlenmesi gerekebilir. Bazı durumlarda ise apse oluşumu nedeniyle boşaltma işlemi yapılabilir. Bu süreçte, enfeksiyonun kontrol altına alınmasının ardından yaranın iyileşme süreci başlatılabilir. Diyabetik ayak hastalığı erken teşhis ve düzenli ayak bakımı ile kontrol altına alınabilir. Diyabetli hastalar, ayaklarında oluşan küçük yaraları dahi göz ardı etmemeli ve düzenli olarak uzman kişilere başvurmalıdır."